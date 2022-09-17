من إعلان إيران تشريح جثة مهسا أميني التي توفيت خلال حجزها من قبل "شرطة الأخلاق"، وتصريحات نصرالله عن ملف ترسيم الحدود البحرية، وأبناء الملكة إليزابيث يتناوبون في مراسم الوقوف مع الحرس الملكي أمام نعشها، مرورًا برجل أعمال هندي يطيح بجيف بيزوس ويصبح ثاني أغنى شخص في العالم، وصولا إلى قرار قناة السويس رفع رسوم عبور السفن... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن مسؤولون إيرانيون، السبت، إجراء تشريح لجثة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عامًا هذا الأسبوع خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.

تطرق حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، السبت، لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لافتًا إلى إعطاء الفرصة للمفاوضات ولكن "أعيننا وصواريخنا على كاريش"، على حد تعبيره.

يظهر هذا الفيديو أبناء ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية يتناوبون في مراسم الوقوف مع الحرس الملكي أمام نعش والدتهم الذي يرقد في قاعة وستمنستر في العاصمة البريطانية، لندن، وظهر في الفيديو الذي التقط بتاريخ 15 سبتمبر الملك تشارلز والأميرة آن والأميران أندرو وإدوارد وهم يرتدون الزي العسكري خلال تلك المراسم.

فقد جيف بيزوس للتو مكانته كثاني أغنى شخص في العالم، وتراجع إلى المرتبة الثالثة حيث صعد قطب الأعمال الهندي غوتام أداني بسرعة إلى أعلى مراتب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

أعلنت هيئة قناة السويس، السبت، عزمها رفع رسوم عبور السفن المجرى الملاحي للقناة، بداية من عام 2023.