من تواصل الاحتجاجات في إيران بسبب موت الشابة مهسا أميني وإلغاء مقابلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع مذيعة CNN بعد رفضها طلب ارتداء الحجاب في نيويورك، إلى تعيين أول امرأة في منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية... إليكم الملخص اليومي من CNN بالعربية ببعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
جرى إلغاء مقابلة كان من المقرر أن تجريها مذيعة CNN كريستيان أمانبور مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بعدما رفضت أمانبور طلبا تقدم به فريق الرئيس الإيراني في آخر لحظة بارتدائها الحجاب، خلال المقابلة، المزيد من التفاصيل حول ما حدث مع كريستيان أمانبور.
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، إنه يعتقد “أن فلاديمير بوتين أصبح تحت الضغط بشكل أكبر بعد الهجوم المضاد ، وبعد التصريحات الواضحة التي أدلى بها الكثير من القادة” ، مشيرًا الى أن بوتين اختار التصعيد عندما أتيحت له الفرصة للسير نحو السلام.