من تواصل الاحتجاجات في إيران بسبب موت الشابة مهسا أميني وإلغاء مقابلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع مذيعة CNN بعد رفضها طلب ارتداء الحجاب في نيويورك، إلى تعيين أول امرأة في منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية... إليكم الملخص اليومي من CNN بالعربية ببعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

رفضت ارتداء الحجاب.. إلغاء مقابلة الرئيس الإيراني مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور

جرى إلغاء مقابلة كان من المقرر أن تجريها مذيعة CNN كريستيان أمانبور مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بعدما رفضت أمانبور طلبا تقدم به فريق الرئيس الإيراني في آخر لحظة بارتدائها الحجاب، خلال المقابلة، المزيد من التفاصيل حول ما حدث مع كريستيان أمانبور.

الملك سلمان يعفي العواد ويعين أول رئيسة لهيئة حقوق الإنسان السعودية

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، بإعفاء عواد بن صالح العواد، من منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان، وتعيين امرأة للمرة الأولى في هذا المنصب.

ماكرون لـCNN: بوتين ارتكب "الخطأ الثاني".. ورسالته واضحة للعالم

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، إنه يعتقد “أن فلاديمير بوتين أصبح تحت الضغط بشكل أكبر بعد الهجوم المضاد ، وبعد التصريحات الواضحة التي أدلى بها الكثير من القادة” ، مشيرًا الى أن بوتين اختار التصعيد عندما أتيحت له الفرصة للسير نحو السلام.

منها 8 مشاركة في مونديال قطر.. قادة 10 منتخبات أوروبية يرتدون شارة بشعار "حب واحد"

ستشارك 10 منتخبات أوروبية في حملة أُطلق عليها اسم "One Love" لمدة موسم كامل تدعو إلى "الاندماج ومكافحة التفرقة"

وفاة هشام سليم بعد صراع مع المرض.. وأشرف زكي: وداعا يا رفيق العمر

نعى نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، الممثل الشهير هشام سليم، الخميس، بعد أن وافته المنية إثر إصابته بمرض السرطان