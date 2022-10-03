من اتهام خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"تخطيط" الاضطرابات في إيران، وتسجيل صوتي كامل لمجريات قضية سعد الجبري وسط تفاعل واسع، وآخر التطورات بشأن مقترح ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مرورًا باستراتيجية روسيا التي تتبعها حاليًا في حرب أوكرانيا، وصولا إلى غرامة كيم كارادشيان الثقيلة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

خامنئي يهاجم السعودية.. ويتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"تخطيط" الاضطرابات في إيران

اتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن الاضطرابات في إيران.

السعودية.. تسجيل صوتي كامل لمجريات قضية سعد الجبري وسط تفاعل واسع

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من سجلات جلسة استئناف قضية المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، والتي عقدت الجمعة، والتي رفعتها عليه شركة "سكب".

"قمحة ونص".. إلى أين وصلت المشاورات بشأن مقترح ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟

أكد لبنان "الأمور متجهة على الطريق الصحيح" بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينها وإسرائيل، فيما يعتزم إبلاغ رده على مقترح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين يوم غدً الثلاثاء، بعد مشاورات رفيعة المستوى في قصر بعبدا الرئاسي.

ما استراتيجية روسيا في حرب أوكرانيا الآن؟.. كولونيل أمريكي متقاعد يوضح

يشرح العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون، طبيعة الاستراتيجية العسكرية الروسية الحالية في أوكرانيا، وقال لايتون إن “هدف روسيا كان في الأصل هو الإطاحة بالحكومة الأوكرانية، لكنها فشلت في تحقيق ذلك.” مضيفًا إن موسكو لجأت الى الإستراتيجية التالية، والتي تمثلت في إنشاء جسر بري بين منطقة دونباس والجزء الجنوبي من أوكرانيا .

تغريم كيم كارادشيان أكثر من مليون دولار بعد ترويجها لعملات رقمية

وافقت كيم كارداشيان على دفع غرامة قدرها 1.26 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لتسوية الرسوم المدنية بعد أن روجت نجمة تلفزيون الواقع لعملات رقمية على موقع انستغرام.