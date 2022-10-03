من اتهام خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"تخطيط" الاضطرابات في إيران، وتسجيل صوتي كامل لمجريات قضية سعد الجبري وسط تفاعل واسع، وآخر التطورات بشأن مقترح ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مرورًا باستراتيجية روسيا التي تتبعها حاليًا في حرب أوكرانيا، وصولا إلى غرامة كيم كارادشيان الثقيلة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أكد لبنان "الأمور متجهة على الطريق الصحيح" بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينها وإسرائيل، فيما يعتزم إبلاغ رده على مقترح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين يوم غدً الثلاثاء، بعد مشاورات رفيعة المستوى في قصر بعبدا الرئاسي.
يشرح العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون، طبيعة الاستراتيجية العسكرية الروسية الحالية في أوكرانيا، وقال لايتون إن “هدف روسيا كان في الأصل هو الإطاحة بالحكومة الأوكرانية، لكنها فشلت في تحقيق ذلك.” مضيفًا إن موسكو لجأت الى الإستراتيجية التالية، والتي تمثلت في إنشاء جسر بري بين منطقة دونباس والجزء الجنوبي من أوكرانيا .