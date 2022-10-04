توب 5: اقتحامات جديدة للبنوك في لبنان.. ومشاهد فوضى بصفوف الجيش الروسي

من حدوث اقتحامات جديدة تمن اللمودعن اللبنانين البنوك مرة أخرى، وخديجة جنكيز تدّعي أن محامي محمد بن سلمان قدّم التماسًا للقضاء الأمريكي بأن لديه حصانة لأنه رئيس للوزراء، ومشاهد فوضى عارمة و لمجندين روس، مرورًا برتفاع سهم تويتر بعد تقارير عن عرض شراء جديد من إيلون ماسك، وصولا إلى استضافة اليودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مودعون لبنانيون يقتحمون البنوك مرة أخرى في موجة جديدة من الاقتحامات

اقتحم مودعون لبنانيون أربعة بنوك، الثلاثاء، مطالبين بتلقي جزء من مدخراتهم، فيما أصبح رمزًا للظروف المعيشية الصعبة وسط الانهيار المالي للبنان

خديجة جنكيز تدّعي أن محامي محمد بن سلمان قدّم التماسًا للقضاء الأمريكي بأن لديه حصانة لأنه رئيس للوزراء

ادّعت خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، يوم الاثنين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قدم التماسا من خلال محاميه بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها ضده في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي حيث قال إن لديه حصانة من الملاحقة القضائية لأنه أصبح رئيسا للوزراء

فوضى عارمة.. تداول مقاطع فيديو لمجندين روس تكشف الحقيقة في الخطوط الأمامية

تقرير مذيعة CNN ميليسا بيل يسلط الضوء على مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لمجندين يتحدثون عن تدريباتهم ومعداتهم السيئة على الخطوط الأمامية.

ارتفاع سهم تويتر بعد تقارير عن عرض شراء جديد من إيلون ماسك.. هل يفعلها هذه المرة؟

تم إيقاف التداول على سهم تويتر مرتين، وارتفع بنحو 13٪ في منتصف نهار الثلاثاء، بعد تقارير تفيد بأن إيلون ماسك اقترح المضي قدمًا في صفقته لشراء الشركة بالسعر المتفق عليه في الأصل البالغ 54.20 دولارًا للسهم.

السعودية تفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029

فازت المملكة العربية السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا بنيوم العام 2029







