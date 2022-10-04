توب 5: اقتحامات جديدة للبنوك في لبنان.. ومشاهد فوضى بصفوف الجيش الروسي

من حدوث اقتحامات جديدة تمن اللمودعن اللبنانين البنوك مرة أخرى، وخديجة جنكيز تدّعي أن محامي محمد بن سلمان قدّم التماسًا للقضاء الأمريكي بأن لديه حصانة لأنه رئيس للوزراء، ومشاهد فوضى عارمة و لمجندين روس، مرورًا برتفاع سهم تويتر بعد تقارير عن عرض شراء جديد من إيلون ماسك، وصولا إلى استضافة اليودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
ادّعت خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، يوم الاثنين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قدم التماسا من خلال محاميه بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها ضده في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي حيث قال إن لديه حصانة من الملاحقة القضائية لأنه أصبح رئيسا للوزراء
تم إيقاف التداول على سهم تويتر مرتين، وارتفع بنحو 13٪ في منتصف نهار الثلاثاء، بعد تقارير تفيد بأن إيلون ماسك اقترح المضي قدمًا في صفقته لشراء الشركة بالسعر المتفق عليه في الأصل البالغ 54.20 دولارًا للسهم.