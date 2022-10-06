توب 5.. خيبة أمل لبايدن بسبب قرار "أوبك بلس".. ومونديال قطر الأخير لميسي

من تعليق بايدن على تأثير قرار "أوبك بلس" على العلاقات مع السعودية وإمكانية لقاء بوتين الى رفض إسرائيل تعديلات لبنان بملف ترسيم الحدود وردها على تهديد نصرالله وصولًا الى تسجيل لبنان أول إصابة بمرض الكوليرا منذ 1993.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بايدن يعلق على تأثير قرار "أوبك بلس" على العلاقات مع السعودية وإمكانية لقاء بوتين

أعاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف خفض الإنتاج من جانب "أوبك بلس" بـ"المخيب للآمال"، وأشار إلى أنه سيرى ما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين وأكد مجددا أن زيارته للسعودية لم تكن لمناقشة موضوع أسعار النفط

إسرائيل ترفض تعديلات لبنان بملف ترسيم الحدود وترد على تهديد نصرالله

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، رفضها للتعديلات التي قدمها الجانب اللبناني فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية مهددة في الوقت ذاته حزب الله اللبناني أو أي جهة من استهداف منصة كاريش.

لبنان يسجل أول إصابة بمرض الكوليرا منذ 1993

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول حالة إصابة بمرض الكوليرا لأول مرة منذ عام 1993، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية

ميسي: كأس العالم في قطر سيكون الأخير لي بالتأكيد

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن كأس العالم 2022 في قطر سيكون الأخير له، الخميس، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفي بويو فيغنوتو عبر "Star +"

قتل عائلته وانتحر.. مسلح يهاجم حضانة أطفال في تايلاند ويقتل العشرات

قصة مروعة تتكشف في تايلاند حيث قتل ما لا يقل عن 37 شخصًا ، بينهم 23 طفلاً بعد أن فتح ضابط شرطة سابق النار داخل حضانة أطفال بينما كان الأطفال نائمين ، يقول المسؤولون إن الرجل قتل زوجته وطفله أيضًا قبل أن ينتحر.