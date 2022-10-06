توب 5.. خيبة أمل لبايدن بسبب قرار "أوبك بلس".. ومونديال قطر الأخير لميسي

من تعليق بايدن على تأثير قرار "أوبك بلس" على العلاقات مع السعودية وإمكانية لقاء بوتين الى رفض إسرائيل تعديلات لبنان بملف ترسيم الحدود وردها على تهديد نصرالله وصولًا الى تسجيل لبنان أول إصابة بمرض الكوليرا منذ 1993.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف خفض الإنتاج من جانب "أوبك بلس" بـ"المخيب للآمال"، وأشار إلى أنه سيرى ما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين وأكد مجددا أن زيارته للسعودية لم تكن لمناقشة موضوع أسعار النفط
قصة مروعة تتكشف في تايلاند حيث قتل ما لا يقل عن 37 شخصًا ، بينهم 23 طفلاً بعد أن فتح ضابط شرطة سابق النار داخل حضانة أطفال بينما كان الأطفال نائمين ، يقول المسؤولون إن الرجل قتل زوجته وطفله أيضًا قبل أن ينتحر.