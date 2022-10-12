من تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية لـCNN عن التهديدات الأمريكية للمملكة بعد قرار أوبك+، وإعلان لبنان إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من الأسبوع المقبل، مرورًا بسيارة طائرة تلفت الأنظار بالإمارات، وقرار سعودي بشأن دخول مشجعي مونديال قطر إلى أراضيها، وصولا إلى مقطع فيديو مثير للجدل بثته مادونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، إن "بيع الأسلحة الدفاعية إلى السعودية تخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح السعودية ومصالح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، على قرار تحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية، الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية، التي تقوم بإصدار تأشيرة دخول حاملي بطاقة المشجع "هيّا" الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر، إلى أراضي المملكة.