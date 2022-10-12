من تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية لـCNN عن التهديدات الأمريكية للمملكة بعد قرار أوبك+، وإعلان لبنان إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من الأسبوع المقبل، مرورًا بسيارة طائرة تلفت الأنظار بالإمارات، وقرار سعودي بشأن دخول مشجعي مونديال قطر إلى أراضيها، وصولا إلى مقطع فيديو مثير للجدل بثته مادونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شاهد كيف رد الجبير على تهديدات أعضاء الكونغرس بتجميد مبيعات الأسلحة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، إن "بيع الأسلحة الدفاعية إلى السعودية تخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح السعودية ومصالح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".



الرئيس اللبناني يعلن بدء عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، بدء عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "على دفعات" من الأسبوع المقبل.



السعودية تتخذ قرارا بشأن دخول مشجعي مونديال قطر إلى أراضيها

وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، على قرار تحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية، الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية، التي تقوم بإصدار تأشيرة دخول حاملي بطاقة المشجع "هيّا" الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر، إلى أراضي المملكة.



سيارة طائرة تلفت الأنظار بجايتكس 2022.. والرئيس التنفيذي للشركة المصنعة يعرض تفاصيل لـCNN

لفتت سيارة SD-03 الطائرة والتي تصنعها شركة "سكاي درايف" اليابانية أنظار رواد معرض جايتكس 2022 في دبي.



"إذا أخفقت في الرمي فأنا مثلية".. مادونا تنشر مقطع فيديو مثيرًا للجدل بين رواد الانترنت

نشرت مادونا مقطع فيديو على "تيك توك" أثار تفاعلًا على الانترنت، حيث ضمنت مقطع الفيديو بعبارة "إذا أخفقت في الرمي، فأنا مثلية".