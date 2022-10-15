من التظاهرات المناهضة لرئيس تونس، وتصريحات سيناتور أمريكي لـCNN عن مدى احتمالية وقف واشنطن مبيعات الأسلحة للسعودية، ومقتل العشرات في انفجار منجم فحم في تركيا، مرورًا بتهام روسيا باستخدام "الاغتصاب" كـ"استراتيجية حرب"، وصولا إلى عزم إيلون ماسك وقف تمويله لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس كونز، لبيانا جولودريغا مذيعة شبكة CNN، يوم الجمعة، إن قرار السعودية بخفض إنتاج النفط كان بمثابة "لكمة"، وأضاف أنه "من غير المحتمل أن تدعم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أي مبيعات أسلحة إضافية للسعوديين".
أكد إيلون ماسك تقريرًا حصريًا لـCNN جاء فيه أن شركته “SpaceX” تخطط لوقف، أو تقليل، تمويلها لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا، والتي كانت أساسية في حرب الجيش الأوكراني ضد روسيا. أبلغت القوات الأوكرانية أنها لا تستطيع الاتصال بشبكة “ستارلينك” أثناء تقدمها ومحاولتها استعادة مناطق من روسيا