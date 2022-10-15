من التظاهرات المناهضة لرئيس تونس، وتصريحات سيناتور أمريكي لـCNN عن مدى احتمالية وقف واشنطن مبيعات الأسلحة للسعودية، ومقتل العشرات في انفجار منجم فحم في تركيا، مرورًا بتهام روسيا باستخدام "الاغتصاب" كـ"استراتيجية حرب"، وصولا إلى عزم إيلون ماسك وقف تمويله لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مظاهرات مناهضة لرئيس تونس.. وقيس سعيد يتوعد بالتخلص من كل "عميل وخائن"

شارك الآلاف في تظاهرة احتجاجية في العاصمة تونس، السبت، اعتراضًا على الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد، فيما تعهد الرئيس قيس سعيد بالتخلص من "عميل خائن".

سيناتور أمريكي لـCNN: من المرجح أن توقف واشنطن أي مبيعات أسلحة للسعودية في المستقبل

قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس كونز، لبيانا جولودريغا مذيعة شبكة CNN، يوم الجمعة، إن قرار السعودية بخفض إنتاج النفط كان بمثابة "لكمة"، وأضاف أنه "من غير المحتمل أن تدعم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أي مبيعات أسلحة إضافية للسعوديين".

عشرات القتلى في انفجار منجم فحم في تركيا

أفادت وسائل الإعلام الرسمية، السبت، أن انفجارا داخل منجم فحم شمال تركيا أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل وإدخال 11 آخرين إلى المستشفى.

شهادات أن"الجنود تزودوا بالفياغرا".. مبعوثة أممية تتهم روسيا باستخدام "الاغتصاب" كـ"أستراتيجية حرب" في أوكرانيا

اتهمت المبعوثة الأممية لشؤون العنف الجنسي في أوقات الصراع، براميلا باتن، روسيا باستخدام الاغتصاب، والعنف الجنسي كـ"استراتيجية حرب" في أوكرانيا، وفق ما جاء في مقابلة أجرتها مع وكالة "AFP"، الخميس.

إيلون ماسك سيوقف تمويله لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا.. كيف سيؤثر ذلك على جهودهم في الحرب؟

أكد إيلون ماسك تقريرًا حصريًا لـCNN جاء فيه أن شركته “SpaceX” تخطط لوقف، أو تقليل، تمويلها لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا، والتي كانت أساسية في حرب الجيش الأوكراني ضد روسيا. أبلغت القوات الأوكرانية أنها لا تستطيع الاتصال بشبكة “ستارلينك” أثناء تقدمها ومحاولتها استعادة مناطق من روسيا