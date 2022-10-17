من عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على شرطة الآداب ومسؤولين في إيران، وتصريحات العاهل السعودي عن دور المملكة في"أوبك بلس" بعد التوتر مع أمريكا، واتهام أوكرانيا لإيران بمد روسيا بمسيّرات إيرانية لضرب أراضيها، مرورًا بصور الستينيات الضائعة من مصر، وصولا إلى الكشف عن الدول الأكثر شراءً لتذاكر كأس العالم 2022... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

عقوبات أوروبية على شرطة الآداب ومسؤولين إيرانيين لدورهم في مقتل مهسا أميني وقمع المتظاهرين

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 شخصًا و4 كيانات لدورهم في مقتل الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والقمع اللاحق للمتظاهرين في إيران.

وسط التوتر مع أمريكا.. الملك سلمان يوضح دور السعودية في "أوبك بلس" وأسواق النفط

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تعمل على "دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية"، وذلك وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة والتهديدات الأمريكية باتخاذ إجراءات ضد السعودية بعد قرار مجموعة "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط.

بعد ضربات روسية بمسيّرات إيرانية على كييف.. وزير خارجية أوكرانيا يطالب بفرض عقوبات على إيران

نشر وزير الخارجية الأوكراني بيان مصور عبر صفحته في فيسبوك، شارحًا فيه سبب دعوته لفرض عقوبات على إيران خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، بعد عشرات الهجمات نفذتها طائرات دون طيار إيرانية الصنع، على مستوى البلاد وفي العاصمة كييف، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.

صور ضائعة من مصر الستينيّات عُثر عليها في أمريكا تشعل الإنترنت.. هل تعود لأصحابها؟

من خلال منصة "Museum of Lost Memories" عبر الإنترنت، يشارك ديفيد غوتنماشر الذكريات المنسية التي عثر عليها في محلات الأغراض المستعملة. وأثارت مجموعة من الصور التي نشرها في الآونة الأخيرة، التُقطت بمصر في الستينيات، اهتمام متابعيه.

الكشف عن الدول الأكثر شراءً لتذاكر كأس العالم 2022.. وهذا أول منتخب سيصل قطر

كشف كولن سميث، الرئيس التنفيذي لعمليات كأس العالم، عن عدد التذاكر المباعة لحضور مباريات مونديال قطر، نهاية العام الجاري، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، بمناسبة بقاء شهر من الزمن على انطلاق الحدث الكروي الأكبر.