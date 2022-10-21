توب 5: تركيا تعارض "التنمر" على السعودية.. ومتحورات جديدة من كورونا

من إعلان تركيا رفضها ما وصفته بـ"التنمر" على السعودية إثر قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط، إلى التحذيرات من موجة كورونا شتوية مع ظهور متحورات جديدة من الفيروس سريعة التفشي، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
وصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، رد الفعل الأمريكي تجاه السعودية بسبب قرار "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط، بـ"التنمر" مطالبا برفع العقوبات عن إيران لخفض الأسعار بدلا من فرض الضغط على الرياض وحدها
تخرج النساء الإيرانيات إلى الشوارع كل يوم للمطالبة بالحرية مع استمرار الاحتجاجات بعد موت الفتاة مهسا أميني بعمر 22 عامًا. لكن الدولة الأمنية التي تدعي فرض "الأخلاق" عرضت المتظاهرات للضرب الوحشي والتحرش الجنسي على مرأى من الجميع. تشارك إحدى المتظاهرات في إيران تجربتها مع مراسلة CNN، جومانا كرادشة.