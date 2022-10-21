توب 5: تركيا تعارض "التنمر" على السعودية.. ومتحورات جديدة من كورونا

من إعلان تركيا رفضها ما وصفته بـ"التنمر" على السعودية إثر قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط، إلى التحذيرات من موجة كورونا شتوية مع ظهور متحورات جديدة من الفيروس سريعة التفشي، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

تركيا تعارض "التنمر" على السعودية.. وتطالب برفع العقوبات عن إيران بدلا من تهديد الرياض

وصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، رد الفعل الأمريكي تجاه السعودية بسبب قرار "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط، بـ"التنمر" مطالبا برفع العقوبات عن إيران لخفض الأسعار بدلا من فرض الضغط على الرياض وحدها

"تحرش" وضرب "أماكن حساسة".. إيرانية تروي كيف تواجه شرطة "الأخلاق" المتظاهرين

تخرج النساء الإيرانيات إلى الشوارع كل يوم للمطالبة بالحرية مع استمرار الاحتجاجات بعد موت الفتاة مهسا أميني بعمر 22 عامًا. لكن الدولة الأمنية التي تدعي فرض "الأخلاق" عرضت المتظاهرات للضرب الوحشي والتحرش الجنسي على مرأى من الجميع. تشارك إحدى المتظاهرات في إيران تجربتها مع مراسلة CNN، جومانا كرادشة.

"250 دولارًا لبرميل النفط".. حمد بن جاسم يرد على الذين "يصرخون" من ارتفاع أسعار الطاقة

رد رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، الجمعة، على من وصفهم بأنهم "يصرخون ويشتكون" من ارتفاع أسعار الطاقة، معتبرا أن سعر برميل النفط "كان ينبغي أن يكون الآن أكثر من 250 دولارًا".

متحوّرات جديدة من كورونا سريعة التفشي.. فهل تُنذر بموجة شتوية؟

يبدو أنّ متحوّرات جديدة لـ"كوفيد-19" تكتسب زخمًا على مستوى العالم، ما يثير مخاوفًا من تفشي موجة شتوية للفيروس. الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين في CNN، يشرح حول هذا الأمر.

سيواجه الهلال.. مدرب نيوكاسل يدافع عن إقامة معسكر الفريق في السعودية

دافع إيدي هاو مدرب فريق نيوكاسل الإنجليزي، الجمعة، عن قرار إقامة معسكر الفريق في المملكة العربية السعودية، في فترة توقف مباريات الدوري الإنجليزي، أثناء كأس العالم قطر 2022.