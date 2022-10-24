من فوز ريشي سوناك بزعامة المحافظين واعتباره أول رئيس وزراء بريطاني من أصول هندية، وهيومن رايتس ووتش تتهم قوات الأمن القطرية باعتقال وإساءة معاملة أفراد مجتمع الميم، مرورًا بالعفو الرئاسي عن الناشط السياسي زياد العليمي، وضربات جوية في نطاق العاصمة السورية، وصولا إلى مفاجأة بيانات الصين بعد بعد تنصيب شي جين بينغ لولاية ثالثة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير أصدرته الإثنين، قوات الأمن القطرية بالاعتقال التعسفي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا، وعرّضتهم لسوء المعاملة في الحجز قبل كأس العالم لكرة القدم.
أصدرت الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات اقتصادية أخرى، الاثنين، وقد جاءت أقوى من المتوقع، وذلك بعد يوم واحد فقط من فوز شي جين بينغ بولاية ثالثة تاريخية في السلطة بعد اختتام التجمع السياسي الكبير للحزب الشيوعي الحاكم.