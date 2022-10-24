من فوز ريشي سوناك بزعامة المحافظين واعتباره أول رئيس وزراء بريطاني من أصول هندية، وهيومن رايتس ووتش تتهم قوات الأمن القطرية باعتقال وإساءة معاملة أفراد مجتمع الميم، مرورًا بالعفو الرئاسي عن الناشط السياسي زياد العليمي، وضربات جوية في نطاق العاصمة السورية، وصولا إلى مفاجأة بيانات الصين بعد بعد تنصيب شي جين بينغ لولاية ثالثة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد فوزه بزعامة المحافظين.. من هو ريشي سوناك أول رئيس وزراء بريطاني من أصول هندية؟

سيصبح ريشي سوناك أول زعيم مُلون ومن أصول هندية يرأس الحكومة في بريطانيا، حيث تأتي نتائج السباق على زعامة حزب المحافظين، الاثنين، تتويجًا لصعوده المذهل إلى قمة السياسة البريطانية.

هيومن رايتس ووتش: أفراد مجتمع الميم في قطر تعرضوا للاعتقال وسوء المعاملة قبل كأس العالم

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير أصدرته الإثنين، قوات الأمن القطرية بالاعتقال التعسفي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا، وعرّضتهم لسوء المعاملة في الحجز قبل كأس العالم لكرة القدم.

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن الناشط السياسي زياد العليمي

أعلن المحامي طارق الخولي، عضو مجلس النواب المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن الناشط السياسي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي.

الجيش السوري: ضربات إسرائيلية في نطاق دمشق تؤدي لإصابة جندي وأضرار مادية

قال الجيش السوري إن ضربات جوية إسرائيلية، ظهر الاثنين، استهدفت محيط العاصمة دمشق، ما أسفر عن إصابة جندي ووقوع بعض الخسائر المادية.

أقوى من المتوقع.. الصين تعلن بياناتها الاقتصادية بعد تنصيب شي جين بينغ لولاية ثالثة

أصدرت الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات اقتصادية أخرى، الاثنين، وقد جاءت أقوى من المتوقع، وذلك بعد يوم واحد فقط من فوز شي جين بينغ بولاية ثالثة تاريخية في السلطة بعد اختتام التجمع السياسي الكبير للحزب الشيوعي الحاكم.