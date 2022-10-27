من توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى تحقيق CNN حول مطاردة واعتقال فتاة بعمر 16 عامًا من قبل الشرطة الإيرانية قبل اختفائها وموتها، إلى هبوط سعر الجنيه المصري لأدنى مستوى في تاريخه عقب الإعلان عن تحرير سعر الصرف وإجراءات اقتصادية أخرى من بينها حصول مصر على قروض جديدة بقيمة 9 مليارات دولار... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

انتهاء مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.. ونصرالله: كل دولة وقعت على ورقة منفصلة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن إسرائيل ولبنان أبرمتا اتفاقًا لتحديد حدودهما البحرية في البحر المتوسط، بالتوقيع على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في مقر بعثة الأمم المتحدة على الحدود البرية بين البلدين.

حصري لـCNN.. أدلة تؤكد مطاردة واعتقال إيرانية بعمر 16 عامًا من قبل الشرطة قبل اختفائها وموتها

أصبحت نيكا شاكرامي، ذات الـ16 عامًا، أحد أكثر الوجوه شهرة في إيران. ففي 20 سبتمبر، كانت نيكا شخصية رفيعة المستوى في الاحتجاجات. شخصية معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، لقد وقفت على الحاويات وهي تهتف للحشود. قال المسؤولون إنها ستموت في غضون 24 ساعة. انضمت نيكا إلى قائمة متزايدة من الشابات اللائي فقدن حياتهن في الأسابيع الأخيرة حيث اجتاحت الاحتجاجات إيران، وشنت السلطات حملة قمع عنيف ردا على ذلك.

هل تزود إسرائيل أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي لمواجهة المسيرات الإيرانية؟.. هرتسوغ يرد لـCNN

خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNN، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ إن "هناك شيئًا لا يمكنهم توفيرها لأوكرانيا" عندما يتعلق الأمر بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي. وقال هرتزوغ إن هناك "قيود إستراتيجية" تمنع إسرائيل من إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي معينة ، لكنه قال أيضًا إن بلاده مستعدة لتوريد منتجات غير مميتة لكييف.

الدولار يلامس 23.. الجنيه المصري يهبط إلى أدنى مستوى في تاريخه

شهدت قيمة الجنيه المصري، الخميس، هبوطًا كبيرا بعد ساعات قليلة من إعلان البنك المركزي عن تحرير سعره وفقا لقوى العرض والطلب ضمن "نظام سعر صرف مرن"، مع اقتراب سعر الدولار الأمريكي الواحد من 23 جنيها مصريا.

برشلونة ودي يونغ.. هل ظُلم اللاعب الهولندي في "كامب نو"؟

أُثير الكثير من الجدل مؤخرا حول وضع لاعب الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ في برشلونة، فاللاعب الذي كان على أعتاب الرحيل الصيف الماضي في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد معه، فضل البقاء لكنه لم يحظ بالوقت الكافي داخل أرضية الملعب هذا الموسم.