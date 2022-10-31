من إعلان إيران إجراء محاكمات علنية لـ1000 شخص بتهمة المشاركة في احتجاجات مهسا أميني، ونتنياهو يتطلع إلى دعم سياسي من اليمين المتطرف في محاولة العودة للسلطة، ورد ترامب على سؤال عن سجل السعودية في حقوق الإنسان، مرورًا بتعليق مسؤول بصندوق النقد على سؤال حول ما إذا ما كان صندوق النقد قد شروطا على مصر تتعلق بنشاط الجيش في الاقتصاد، وصولا إلى تعويض مُدانين بـ"الخطأ" في قتل مالكوم إكس... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

إيران تجري محاكمات علنية لـ1000 شخص بتهمة المشاركة في احتجاجات مهسا أميني

وجهت إيران لائحة اتهامات إلى 1000 شخص في العاصمة طهران، زاعمة مشاركتهم في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يتطلع إلى دعم سياسي من اليمين المتطرف في محاولة العودة

عندما بدأ بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية، استخدم ما أطلق عليه اسم Bibimobile - شاحنة تحولت إلى منصة متنقلة مغطاة بزجاج مضاد للرصاص.

كيف ردّ ترامب على سؤال عن سجل السعودية في حقوق الإنسان؟

دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استضافة ملاعبه الخاصة بالغولف بطولة LIV Golf، الممولة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، والتي اختتمت سلسلة جولاتها الأولى، الأحد.

هل وضع صندوق النقد الدولي شروطا على مصر تتعلق بنشاط الجيش في الاقتصاد؟ جهاد أزعور يجيب CNN

شدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، على ضرورة منح مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف ستساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وهذا ما قاله عند سؤاله عن وجود شرط للقرض المقدم من الصندوق لمصر يتعلق بنفوذ ونشاط الجيش في الاقتصاد.

سُجنا لمدة 20 عامًا.. 26 مليون دولار لمُدانين بـ"الخطأ" في قتل مالكوم إكس

أعلن مسؤولون في مدينة نيويورك الأمريكية أن سلطات المدينة وافقت على دفع 26 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية رفعت نيابة عن رجلين بعدما أُلغيت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إدانتهما في اغتيال مالكوم إكس عام 1965.