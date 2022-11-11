من اعتبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن لقب "أم الدنيا" يليق بمصر نظرا لاستضافتها "قمة المناخ"، إلى إعلان مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، الجمعة، والتي تأكد فيها مشاركة مهاجم نادي روما باولو ديبالا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بايدن يُعلق على وصف مصر بـ"أم الدنيا" والسيسي يتحدث عن حقوق الإنسان في بلاده

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن لقب "أم الدنيا" يليق بمصر نظرا لاستضافتها "قمة المناخ" وأكد أن الحوار سيستمر حول قضية "حقوق الإنسان"، في حين أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده اتخذت خطوات في إطار "تطوير" وضع حقوق الإنسان فيها وسرد منها إطلاق مبادرة الحوار الوطني.



وسط ضحك الجمهور.. لحظة اكتشاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه يقرأ الخطاب الخطأ في قمة المناخ

توقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إلقاء كلمة له فجأة عندما أدرك أنه يقرأ الخطاب الخطأ في قمة المناخ في مصر.

بايدن يصل إلى مصر.. من كان باستقباله في المطار وكم ساعة ستستغرق زيارته؟

وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، الجمعة، للمشاركة في "قمة المناخ"، وقد كانت باستقباله وزيرة التخطيط المصرية، هالة سعيد.



الأرجنتين تعلن قائمتها لكأس العالم 2022 في قطر.. تعرف إلى اختيارات سكالوني

أعلن مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، الجمعة، والتي تأكد فيها مشاركة مهاجم نادي روما باولو ديبالا.



دراسة: بين كل 50 حالة وفاة لأطفال.. طفل يموت بسبب الفيروس المخلوي التنفسي

تمكنت دراسة جديدة من تقدير معدل الوفيات بين الأطفال الناجم عن الفيروس المخلوي التنفسي المتفشي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو وفاة بين كل 50 حالة وفاة بين الأطفال الأصحاء دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم.