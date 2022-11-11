من اعتبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن لقب "أم الدنيا" يليق بمصر نظرا لاستضافتها "قمة المناخ"، إلى إعلان مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، الجمعة، والتي تأكد فيها مشاركة مهاجم نادي روما باولو ديبالا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن لقب "أم الدنيا" يليق بمصر نظرا لاستضافتها "قمة المناخ" وأكد أن الحوار سيستمر حول قضية "حقوق الإنسان"، في حين أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده اتخذت خطوات في إطار "تطوير" وضع حقوق الإنسان فيها وسرد منها إطلاق مبادرة الحوار الوطني.
تمكنت دراسة جديدة من تقدير معدل الوفيات بين الأطفال الناجم عن الفيروس المخلوي التنفسي المتفشي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو وفاة بين كل 50 حالة وفاة بين الأطفال الأصحاء دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم.