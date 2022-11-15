من إنهاء الناشط المصري علاء عبدالفتاح إضرابه عن الطعام، ووثائق جديدة تكشف عن نفقات حكومات بعضها خليجية في فندق ترامب بواشنطن، وقصف على كييف مع دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، مرورًا بوصول البورصة المصرية إلى المنطقة الخضراء لأول مرة منذ بداية العام، وصولا إلى كرة أذهل مارادونا بها العالم أصبحت مطروحة للبيع في مزاد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شقيقة علاء عبدالفتاح تعلن تلقي أسرته رسالة يقول فيها إنه "فك الإضراب" عن الطعام

قالت سناء سيف، شقيقة الناشط البريطاني من أصل مصري، علاء عبد الفتاح، إنها تلقت رسالة تؤكد أن شقيقها أنهى إضرابه عن الطعام.



منها دول خليجية.. وثائق جديدة تكشف عن نفقات حكومات أجنبية في فندق ترامب بواشنطن

كشفت وثائق مالية صدرت حديثا أن حكومات ست دول أجنبية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، أنفقت أكثر من 700 ألف دولار في فندق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في واشنطن خلال العامين الأولين من رئاسته.



قصف على كييف مع دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا

انطلقت تحذيرات من الغارات الجوية في أنحاء أوكرانيا، وسط وابل متوقع من الصواريخ الروسية.



البورصة المصرية في المنطقة الخضراء لأول مرة منذ بداية العام.. وخبراء: السر في انخفاض الجنيه

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعودًا بنسبة 1.57% منذ بداية العام بنهاية تعاملات الإثنين، ليتداول المؤشر بالمنطقة الخضراء لأول مرة في عام 2022، بفعل ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، الذي يمثل الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر



أذهل بها مارادونا العالم.. عرض واحدة من أكثر كرات القدم شهرة للبيع في مزاد

ستعرض واحدة من أكثر كرات القدم شهرة للبيع، ومن المتوقع أن يصل سعر الكرة الأيقونية التي سجل بها مارادونا هدفًا بيده في كأس العالم عام 1986 إلى 3.3 مليون دولار في المزاد، بحسب "مزادات غراهام باد".