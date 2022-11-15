من إنهاء الناشط المصري علاء عبدالفتاح إضرابه عن الطعام، ووثائق جديدة تكشف عن نفقات حكومات بعضها خليجية في فندق ترامب بواشنطن، وقصف على كييف مع دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، مرورًا بوصول البورصة المصرية إلى المنطقة الخضراء لأول مرة منذ بداية العام، وصولا إلى كرة أذهل مارادونا بها العالم أصبحت مطروحة للبيع في مزاد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
كشفت وثائق مالية صدرت حديثا أن حكومات ست دول أجنبية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، أنفقت أكثر من 700 ألف دولار في فندق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في واشنطن خلال العامين الأولين من رئاسته.
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعودًا بنسبة 1.57% منذ بداية العام بنهاية تعاملات الإثنين، ليتداول المؤشر بالمنطقة الخضراء لأول مرة في عام 2022، بفعل ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، الذي يمثل الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر