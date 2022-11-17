من حصول شبكة CNN على صور حصرية تُظهر الأضرار الناتجة عن الهجوم الذي شُن بطائرة بدون طيار على ناقلة النفط باسيفيك زيركون قبالة سواحل عمان إلى إعلان الحكومة الكويتية رفضها التدخل الأوروبي في شؤونها بشأن تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت، و دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "عدم تسييس الرياضة"، قبل 3 أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، وكذلك إعلان مصر إيرادات قناة السويس خلال 153 عاما وعدد السفن المارة بمناسبة ذكرى افتتاح القناة ... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حصريا لـCNN: صور تُظهر آثار الهجوم على ناقلة النفط في خليج عُمان

حصلت شبكة CNN على صور حصرية تُظهر الأضرار الناتجة عن الهجوم الذي شُن بطائرة بدون طيار على ناقلة النفط باسيفيك زيركون قبالة سواحل عمان، مساء يوم الثلاثاء.

وزير الخارجية الكويتي: نرفض رفضاً قاطعاً التدخل في شؤوننا الداخلية..وعلى الدول الأوروبية "احترام قراراتنا"

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الخميس، أنه يرفض رفضا قاطعا "التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت، من أي كان وبالأخص أصدقائنا"، داعيا الدول الأوروبية لاحترام قرارات الكويت القضائية.

رئيس فرنسا قبل انطلاق كأس العالم: لا ينبغي تسييس الرياضة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، "لا ينبغي تسييس الرياضة"، قبل 3 أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر.

نانسي بيلوسي تعلن تنحيها عن قيادة الديمقراطيين في الكونغرس

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم الخميس، لن تسعى إلى إعادة انتخابها لقيادة حزبها الديمقراطي لكنها ستستمر في عضوية المجلس.

في ذكرى افتتاحها.. مصر تعلن إيرادات قناة السويس خلال 153 عاما وعدد السفن المارة

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الخميس، عن عدد السفن التي مرت في القناة خلال 153 عاما، والتي بلغت 1.4 مليون سفينة، وحققت إيرادات بلغت 155.4 مليار دولار.