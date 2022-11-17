من حصول شبكة CNN على صور حصرية تُظهر الأضرار الناتجة عن الهجوم الذي شُن بطائرة بدون طيار على ناقلة النفط باسيفيك زيركون قبالة سواحل عمان إلى إعلان الحكومة الكويتية رفضها التدخل الأوروبي في شؤونها بشأن تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت، و دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "عدم تسييس الرياضة"، قبل 3 أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، وكذلك إعلان مصر إيرادات قناة السويس خلال 153 عاما وعدد السفن المارة بمناسبة ذكرى افتتاح القناة ... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الخميس، أنه يرفض رفضا قاطعا "التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت، من أي كان وبالأخص أصدقائنا"، داعيا الدول الأوروبية لاحترام قرارات الكويت القضائية.