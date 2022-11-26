من إشادة المرشد الإيراني بدور قوات "الباسيج" في قمع "مثيري الشغب"، ومؤرخ إسرائيلي يتحدث لـCNN عن إيمان الكثير من الإسرائيليين بحل "دولة واحدة"، وجنرال أمريكي سابق يتنبأ لـCNN بما ستسير حرب روسيا بأوكرانيا خلال الشتاء، وصولا إلى تصريحات حكم مونديالي لـCNN عن مدى ضرورة إعادة تنفيذ ركلة جزاء السعودية وطرد مدافع بولندا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أشاد المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، بقوات الباسيج شبه العسكرية في البلاد لدورها في حملة القمع المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للنظام.

يوفال نوح هراري، مؤلف كتاب "العاقل"، يتحدث إلى كريستيان أمانبور، كبيرة المذيعين الدوليين في CNN.

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، يوم الجمعة، إن تطبيع العلاقات بين بلاده و مصر "مستمر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل".

ألقى الجنرال الأمريكي المتقاعد، جيمس "سبايدر" ماركس الضوء على سير عمليات القوات الروسية في أوكرانيا وما يتنبأ بحصوله خلال فصل الشتاء.

اعترضت الجماهير السعودية على قرارات البرازيلي ويلتون سامبايو، حكم مباراة منتخب بلادهم مع المنتخب البولندي، في نهائيات كأس العالم 2022.