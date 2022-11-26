نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ألقى الجنرال الأمريكي المتقاعد، جيمس "سبايدر" ماركس الضوء على سير عمليات القوات الروسية في أوكرانيا وما يتنبأ بحصوله خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك في مقابلة لماركس على CNN حيث قال: "ما يمكن أن يتغير هو حجم النشاط، أتنبأ بأن الأوكرانيين سيحافظون على منظومة عمليات معينة ضد الروس وعليهم فعل ذلك وعلى عكس ما حدث بالسنوات الماضية رأينا الحروب من منظار ما حدث في أفغانستان وكنا نتحدث عن مواسم القتال.."

وتابع قائلا: "لا يوجد موسم قتال في هذا الجزء من العالم (أوكرانيا) سيكون الطقس باردا جدا والأرض طينية ويصعب إجراء عمليات عليها، ولكن من المهم أن تستمر العمليات الأوكرانية، وأنا أضمن أن العمليات الروسية ستستمر.."

وأضاف: "سيستمرون (الروس) بإطلاق عمليات بطائرات بدون طيار والهجمات المدفعية بدعم من الشركاء المهتمين كإيران وكوريا الشمالية، وعليه سنستمر برؤية نوع من العمليات، ولكن ليس بالحجم الكبير خلال أشهر الشتاء".