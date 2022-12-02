من انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتزويد الغرب لأوكرانيا بالسلاح إلى إلغاء فورمولا 1 سباق جائزة الصين الكبرى لعام 2023 وصولا إلى مواصلة "لعنة" ركلات الجزاء مطاردة غانا أمام أوروغواي في كؤوس العالم .. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بوتين يعلق على تزويد الغرب لأوكرانيا بالسلاح خلال اتصال مع مستشار ألمانيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف الدول الغربية من أوكرانيا بـ"المدمر"، خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الجمعة، وذكر أنه "يجب على ألمانيا إعادة النظر في نهجها"، وفقا لبيان صادر عن الكرملين.

فورمولا 1 تلغي سباق جائزة الصين الكبرى لعام 2023 بسبب كوفيد 19

أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا 1، يوم الجمعة، في بيان، إلغاء سباق جائزة الصين الكبرى لعام 2023، بسبب القوانين الصارمة التي تشهدها البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

"لعنة" ركلات الجزاء تواصل مطاردة غانا أمام أوروغواي في كؤوس العالم

واصلت "لعنة" ركلات الجزاء مطاردة منتخب غانا أمام أوروغواي في كؤوس العالم بعد أن أهدر متتخب "النجوم السوداء" ركلة جزاء في مباراتهم الجارية حاليا مع الفريق الأمريكي الجنوبي في دور المجموعات لكأس العالم 2022.

أين تقع أغلى مدينة للعيش في العالم لعام 2022؟

بحسب مؤشر كلفة العيش العالمي لهذا العام، الذي أصدرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)، المجموعة التابعة للإيكونوميست (The Economist)، ارتفع متوسط كلفة العيش بنسبة 8.1٪ عام 2022، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثيرات الجائحة المستمرة.

شاهد رد فعل باراك أوباما عندما قاطعه طفل أثناء خطاب له

في لحظات طريفة التقطتها الكاميرات، قاطع طفل يبلغ من العمر أربع سنوات الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما أثناء إلقائه كلمة أمام حشد خلال تجمع انتخابي في مدينة أتلانتا الأمريكية.