أدى ثوران بركان جبل سيميرو الإندونيسي إلى نشر طبقة تغطي الطرق والمنازل بالرماد البركاني الأمر الذي دفع إلى إجلاء ما يقرب من 2000 ساكن في مقاطعة جاوة الشرقية، وفقًا للسلطات في البلاد. وفي تقرير أليسون تشينشار مراسلة CNN المزيد عن الموضوع.

أطلق بركان جبل سيميرو سحبًا من الرماد البركاني وصل لمسافة 15 كيلومترًا في السماء.

امتلأت الطرق في المنطقة بالسيارات وهي تندفع لتتجاوز الرماد البركاني الذي لا يزال يتساقط.

حيث يقوم عمال الطوارئ بإخراج الناس من منطقة الخطر، ويوزعون الكمامات ويحثونهم على الذهاب إلى الملاجئ.

طلبت السلطات الأندونيسية من الناس البقاء على بعد 8 كيلومترات على الأقل من مركز الثوران، ولكن هناك مخاوف من أن الرماد الساخن قد ينجرف أكثر.