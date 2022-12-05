من زيارة الرئيس الإماراتي الأولى منذ المصالحة إلى قطر، وما كشفته مصادر لـCNN عن موعد وتفاصيل زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية، مرورًا باحتجاجات في العاصمة المغربية ضد "القمع" وغلاء المعيشة، وحقيقة إلغاء شرطة الأخلاق في إيران، وصولا إلى ما شرحه محلل عسكري لاستراتيجية روسيا في مدينة أوكرانية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أوضحت مراسلة CNN التقارير التي تفيد بأن شرطة الأخلاق الإيرانية قد ألغيت، بعد أن قال العديد من المتظاهرين إنهم لم يروا شرطة الأخلاق في الشوارع على مدار الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. ويذكر أن الإعلام الحكومي الإيراني نفى ذلك، مشيرًا إلى أن شرطة الأخلاق تتبع في الواقع وزارة الداخلية وليس القضاء، مما يعني أنه لن يكون للنائب العام سلطة عليها.
يشرح المحلل العسكري والعقيد المتقاعد من القوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون، لـCNN، الاستراتيجية الروسية المحتملة فيما يتعلق بمدينة باخموت الأوكرانية، التي أعلن مسؤولون أوكرانيون أنها أصبحت "هدف روسيا الأول" في الوقت الحالي.