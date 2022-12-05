من زيارة الرئيس الإماراتي الأولى منذ المصالحة إلى قطر، وما كشفته مصادر لـCNN عن موعد وتفاصيل زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية، مرورًا باحتجاجات في العاصمة المغربية ضد "القمع" وغلاء المعيشة، وحقيقة إلغاء شرطة الأخلاق في إيران، وصولا إلى ما شرحه محلل عسكري لاستراتيجية روسيا في مدينة أوكرانية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

محمد بن زايد يزور قطر للمرة الأولى منذ المصالحة.. وتميم بن حمد في مقدمة مستقبليه

وصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الاثنين، إلى قطر في زيارة رسمية بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

مصادر لـCNN: الرئيس الصيني يزور السعودية الخميس لحضور قمتين عربية وخليجية.. ودبلوماسي: علامة فارقة

سيسافر الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى المملكة العربية السعودية في 8 ديسمبر/ كانون الأول، في زيارة دولة تستغرق يومين، وفقًا لمصدر مطلع على الرحلة ومصدر دبلوماسي عربي ومسؤول عربي رفيع.

احتجاجات في العاصمة المغربية ضد "القمع" وغلاء المعيشة

شاركت حشود كبيرة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة المغربية الرباط، الأحد، احتجاجا على ارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة و"القمع".

ما حقيقة إلغاء شرطة الأخلاق في إيران؟.. مراسلة CNN توضح

أوضحت مراسلة CNN التقارير التي تفيد بأن شرطة الأخلاق الإيرانية قد ألغيت، بعد أن قال العديد من المتظاهرين إنهم لم يروا شرطة الأخلاق في الشوارع على مدار الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. ويذكر أن الإعلام الحكومي الإيراني نفى ذلك، مشيرًا إلى أن شرطة الأخلاق تتبع في الواقع وزارة الداخلية وليس القضاء، مما يعني أنه لن يكون للنائب العام سلطة عليها.

"أصبحت هدفها الأول".. محلل عسكري يشرح استراتيجية روسيا في مدينة باخموت الأوكرانية

يشرح المحلل العسكري والعقيد المتقاعد من القوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون، لـCNN، الاستراتيجية الروسية المحتملة فيما يتعلق بمدينة باخموت الأوكرانية، التي أعلن مسؤولون أوكرانيون أنها أصبحت "هدف روسيا الأول" في الوقت الحالي.