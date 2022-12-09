من تصريح روسيا بأن العلاقة مع أمريكا في حالة يرثى لها رغم تبادل السجناء، و بكاء بابا الفاتيكان في صلاة من أجل أوكرانيا، مرورًا برفض القمة الخليجية "الإساءات" الإيرانية، وصولا إلى تعليق نادر من بوتين عن قصف البنية التحتية بأوكرانيا، وكذلك استدعاء ألمانيا لسفير إيران بعد أول إعدام علني مرتبط بالمظاهرات... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

روسيا: علاقتنا مع أمريكا في حالة يرثى لها رغم تبادل السجناء

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الجمعة، إن تبادل السجناء الذي شمل لاعبة السلة الأمريكية بريتني غرينر مع تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت، مع الولايات المتحدة الأمريكية "ليس مؤشرا على تحسن العلاقات" بين البلدين.

دول الخليج ترفض"الإساءات" الإيرانية.. وتدعم حقوق مصر والسودان بالنيل

تناول البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 في الرياض، يوم الجمعة، العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية، التي تهم دول الخليج.

شاهد بوتين يدلي بتعليق نادر حول قصف البنية التحتية بأوكرانيا

في تعليق علني نادر أدلى به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد حفل توزيع جوائز "أبطال روسيا" في الكرملين، قال بوتين "هناك في الوقت الحالي الكثير من الضجة بشأن هجماتنا على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا"، المزيد من التفاصيل حول تلك التصريحات مع مراسل شبكة CNN، الزميل ويل ريبلي من العاصمة الأوكرانية، كييف ، أوكرانيا.

مصدر: ألمانيا استدعت سفير إيران بعد أول إعدام علني مرتبط بالمظاهرات

استدعت ألمانيا السفير الإيراني في برلين بعد تنفيذ أول عملية إعدام علنية مرتبطة بالمظاهرات التي اجتاحت إيران، وفقًا لمصدر دبلوماسي ألماني.