توب 5: المغرب في نصف نهائي المونديال.. وعملية احتجاز رهائن في ألمانيا

من فوز منتخب المغرب على البرتغال وتأهله إلى نصف نهائي المونديال لأول مرة، وحقوقيون من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا يفوزون بـ"نوبل للسلام"، وعملية احتجاز الرهائن في مدينة ألمانية، وصولا إلى قصة حساب في تويتر لعب دورًا في إفلات فيديوهات احتجاجات الصين من الرقابة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

فاز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الثمامة، مساء السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022.

أثار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالتصريح الذي أدلى به بختام القمة الصينية العربية التي استضافتها العاصمة السعودية، الرياض، الجمعة.

حصلت مجموعتا حقوق الإنسان من روسيا وأوكرانيا - مجموعة ميموريال ومركز الحريات المدنية - رسميًا على جائزة نوبل للسلام لعام 2022، جنبًا إلى جنب مع المدافع البيلاروسي المسجون أليس بيالياتسكي.

قالت الشرطة الالمانية إن سوقا شهيرا لعيد الميلاد في مدينة درسدن بشرق البلاد أغلق يوم السبت بعد حادثة احتجاز رهائن انتهت في وقت لاحق.

مع وجود جهاز رقابة عملاق في الصين وجدار حماية عظيم حول الإنترنت، كيف حصل العالم على معلومات في الوقت الحقيقي حول الاحتجاجات التي تتكشف في الصين؟ تعتمد غرف الأخبار على أخذ معلومات حول احتجاجات الصين من حساب رجل في تويتر يدعى "لي"، وهو رسام صيني في إيطاليا كانت هويته متخفية لأسباب أمنية.