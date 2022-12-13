من اتفاق بين موانىء أبوظبي وحكومة السودان لتطوير وتشغيل ميناء على ساحل البحر الأحمر، ومراجعة البرلمان الأوروبي ملف إعفاء قطر والكويت من "شنغن"، وإعدام متظاهر بشكل علني بتهمة "العداء لله" في إيران، وعقوبات بريطانية جديدة على إيرانيين ضالعين في صناعة وبيع الطائرات المسيرة لروسيا، واشتباكات بين الجيشين الصيني والهندي على الحدود المتنازع عليها في الهملايا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

اتفاق بين موانىء أبوظبي وحكومة السودان لتطوير وتشغيل ميناء على ساحل البحر الأحمر

أعلن تحالف تقوده مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "إنفيكتوس" للاستثمار، الثلاثاء، توقيع اتفاق مبدئي مع الحكومة السودانية، يمنح بموجبه التحالف حقوق حصرية لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبوعمامة وأصول منطقة اقتصادية جديدة على ساحل البحر الأحمر، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وسط تحقيقات فضيحة الفساد.. البرلمان الأوروبي يراجع ملف إعفاء قطر والكويت من "شنغن"

اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن "الديمقراطية الأوروبية تتعرض للهجوم"، وسط أنباء فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي ويجري التحقيق فيها بمشاركة عدة دول أوروبية، ومزاعم تورط دولة خليجية في تقديم رشاوى لمسؤولين أوروبيين سعيا للحصول على نفوذ.

إعدام علني في إيران.. شنق متظاهر بتهمة "العداء لله" و"قتل ضابطي أمن"

أعدمت السلطات في إيران خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، مجيد رضا رهنورد شنقًا في مدينة مشهد.

عقوبات بريطانية جديدة على إيرانيين ضالعين في صناعة وبيع الطائرات المسيرة لروسيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، فرض حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف أشخاصًا إيرانيين، ضالعين في صناعة الطائرات من دون طيار، وبيعها لروسيا.

اشتباكات بين الجيشين الصيني والهندي على الحدود المتنازع عليها في الهملايا

اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الهندية والصينية، على الحدود المتنازع عليها بينهما، في الهيمالايا، في أول حادث معروف بين القوتين الآسيويتين المسلحتين نوويا، منذ ما يقرب من عامين.