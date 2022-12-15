من تعهد رئيسة البرلمان الأوروبي بتنفيذ إصلاحات واسعة وسط فضيحة الفساد التي هزت البرلمان، إلى إعلان الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تقديم احتجاج رسمي ضد حكم مباراة المنتخب المغربي وفرنسا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

رئيسة البرلمان الأوروبي تتعهد بـ"إصلاحات واسعة النطاق" وسط فضيحة الفساد

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الخميس، أن البرلمان الأوروبي سوف يقدم "حزمة إصلاحات واسعة النطاق"، بعد واحدة من أسوأ فضائح الفساد التي هزت البرلمان منذ عقود.

الاتحاد المغربي لكرة القدم يحتج على حكم مباراة "أسود الأطلس" وفرنسا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، عن تقديم احتجاج ضدّ حكم مباراة "أسود الأطلس" وفرنسا، والّتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل، في الدور نصف النهائي، ضمن نهائيات كأس العالم 2022.

روسيا هددت بتدميرها إذا وصلت أوكرانيا.. هل تغير صواريخ باتريوت الأمريكية مسار الحرب؟

غداة كشف شبكة CNN، الثلاثاء، عن وضع الإدارة الأمريكية اللمسات الأخيرة على خطط إرسال نظام الدفاع الصاروخي “باتريوت” إلى أوكرانيا، تقول الحكومة الأوكرانية التي ضغطت بشدة منذ أشهر إنها بحاجة ماسة إلى أنظمة الدفاع الصاروخي هذه، نظرًا للقصف الروسي المستمر الذي يستهدف البنية التحتية في البلاد، لا سيما شبكة الكهرباء، الأمر الذي وضع حياة ملايين الأوكرانيين في أنحاء البلاد على المحك، في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

الميكروفون التقط همسها بكلمات خارجة.. جاسيندا أرديرن تعتذر لزعيم المعارضة

اعتذرت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أرديرن بعد وصفها زعيم المعارضة بكلمات خارجة بصوت خافت دون علمها بأن جهاز الميكرفون كان يعمل خلال مناظرة ساخنة في البرلمان لمناقشة أزمة فيروس كورونا وعمل الحكومة خلال تلك الفترة.

انتشار فيديو لممرضات يسخرن من المرضى.. تسبّب بفصلهنّ من العمل

أفاد مستشفى "إيموري ميدتاون" أنّه فصل عددًا من ممرضات المخاض والولادة من عملهنّ، بعدما لاقى مقطع فيديو نشرنَه على "تيك توك" رواجًا، وظهرن فيه يسخرن من المرضى.