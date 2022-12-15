من تعهد رئيسة البرلمان الأوروبي بتنفيذ إصلاحات واسعة وسط فضيحة الفساد التي هزت البرلمان، إلى إعلان الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تقديم احتجاج رسمي ضد حكم مباراة المنتخب المغربي وفرنسا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
غداة كشف شبكة CNN، الثلاثاء، عن وضع الإدارة الأمريكية اللمسات الأخيرة على خطط إرسال نظام الدفاع الصاروخي “باتريوت” إلى أوكرانيا، تقول الحكومة الأوكرانية التي ضغطت بشدة منذ أشهر إنها بحاجة ماسة إلى أنظمة الدفاع الصاروخي هذه، نظرًا للقصف الروسي المستمر الذي يستهدف البنية التحتية في البلاد، لا سيما شبكة الكهرباء، الأمر الذي وضع حياة ملايين الأوكرانيين في أنحاء البلاد على المحك، في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.
اعتذرت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أرديرن بعد وصفها زعيم المعارضة بكلمات خارجة بصوت خافت دون علمها بأن جهاز الميكرفون كان يعمل خلال مناظرة ساخنة في البرلمان لمناقشة أزمة فيروس كورونا وعمل الحكومة خلال تلك الفترة.