من فض الأمن الكويتي تجمهر بثلاث رصاصات، وافتتاح أول محطة غاز عائمة في ألمانيا لخفض اعتماد البلاد على الغاز الروسي، وضربات روسية تدفع الأوكرانيين إلى ظلامٍ وبرد بعد انقطاع تيار الكهرباء، مرورًا بالعثور على الطالب الأمريكي المفقود في فرنسا على قيد الحياة، وصولا إلى فوز كرواتيا ببرونزية مونديال قطر على حساب المغرب... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مشاجرة جماعية ودهس في الكويت الأمر الذي أثار تفاعلا.

افتتحت ألمانيا أول محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال، بعد شهر من استكمال البناء في ميناء فيلهلمسهافن على بحر الشمال، بولاية سكسونيا السفلى، السبت.

يتحدث المراسل ويل ريبلي من CNN عن تأثير الضربات الروسية على أوكرانيا، حيث دفعت هذه الضربات الصاروخية في أوكرانيا يوم الجمعة المواطنين إلى البرد والظلام، قبل أيام قليلة من العطلة الشتوية. كما أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن صديقه وحليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون في مينسك يوم الاثنين، وتغزيز تحالفهما.

تحديث إيجابي لقصة كنا عرضناها سابقًا، أكدت شبكة CNN أن الطالب الأمريكي، كين ديلاند جونيور، الذي انقطعت أخباره لأكثر من أسبوعين وكان يدرس في فرنسا، تم العثور عليه في إسبانيا. وتقول مراسلة CNN، ميليسا بيل، أن والد الطالب "أكد لنا أنه تحدث إلى ابنه. رغم أننا ما زلنا لا نملك تفسيرًا حول مكان وجوده أو سبب انقطاع الاتصال".

خسر المنتخب المغربي من نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على أرض استاد خليفة الدولي، مساء السبت، ضمن نهائيات كأس العالم المقامة في قطر.