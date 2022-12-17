نشر السبت ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2022

صفر تدفق.. روسيا تغلق خط أنابيب الغاز عن أوروبا بالكامل ومخاوف من شتاء قارس

ماذا وراء إحراق روسيا لكميات ضخمة من الغاز يوميًا على حدودها؟

أوروبا تحتاج الغاز بشدة.. وروسيا تحرق منه ما قيمته ملايين الدولارات يوميًا لأسباب قد تكون سياسية

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- افتتحت ألمانيا أول محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال، بعد شهر من استكمال البناء في ميناء فيلهلمسهافن على بحر الشمال، بولاية سكسونيا السفلى، السبت.

مع بنائها لتقليل اعتماد البلاد على الغاز الروسي، اكتملت المحطة في وقت قصير جدًا، التي قال المستشار أولاف شولتز، الذي كان على متنها لافتتاحها، إنه يأمل تكرارها على مستوى البلاد. تم التخطيط لثلاث محطات أخرى في لوبمين و برونسبوتل وستاد.

وستقوم FSRU Hoegh Esperanza ، وهي سفينة تخزين للغاز الطبيعي المسال ، بخدمة المحطة لإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية وتسليمه مباشرة إلى شبكة الغاز. ووصفها المستشار شولتز بأنها "مساهمة مهمة لأمننا".

كانت ألمانيا تعتمد بشدة على الغاز الروسي قبل الحرب في أوكرانيا، حيث يأتي 55% من إجمالي الغاز المستهلك في ألمانيا من روسيا.

لم تعد البلاد تستقبل الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات، تاركة ألمانيا تندفع بحثا عن البدائل.