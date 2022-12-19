من المداهمات الأمنية لـ"خلية إرهابية" على صلة بمقتل ضابط أردني، وتحقيق لـCNN يكشف اختراق الحكومة الإيرانية حسابات النشطاء "لاستخدامها كدليل ضدهم"، ومحكمة سعودية تعاقب مواطنة وزوجها الوافد وآخرين بالسجن 111 عامًا، ومستخدمو تويتر يصوتون لرحيل إيلون ماسك عن قيادة الشبكة، وصولا إلى ما فعله مشجعو منتخب الأرجنتين بمراسل CNN... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

كشفت السلطات الأردنية ظهر الاثنين، عن تفاصيل عملية نفذتها الأجهزة الأمنية صباح الاثنين، للقبض على المشتبه بهم في مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح، ونعت مقتل 3 من عناصرها الأمنية خلال مداهمة "لخلية إرهابية" في محافظة معان.

كشف تحقيق أجرته شبكة CNN، أن الحكومة الإيرانية تدخل إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالناشطين لاستخدامها كدليل ضدهم. ومن بين هؤلاء النشطاء نيكا شكارامي، المراهقة التي حولتها وفاتها إلى أيقونة خلال الاحتجاجات.

كشفت النيابة العامة السعودية، الاثنين، عن صدور حكم بحق 23 شخصًا، بينهم، مواطنة سعودية وزوجها الوافد، بالسجن لمددة يصل إجماليها إلى 111 عامًا، بعد إدانتهم في اتهامات بـ"الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر".

صوّت مستخدمو تويتر على تنحي المالك الجديد لموقع تويتر، إيلون ماسك، من منصبه كرئيس تنفيذي للشبكة الاجتماعية، التي تواجه معضلة تتعلق بمستقبلها منذ استحواذه عليها.

فاز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، وذلك بعد إحرازه الفوز على منتخب فرنسا بركلات الترجيح في واحدة من أكثر النهائيات إثارة في الذاكرة الرياضية الحديثة. وقد تابع الصحفي ستيفانو بوزيبون مراسل CNN في بوينس آيرس ردود فعل الآلاف من المعجبين بعد انتهاء المباراة.