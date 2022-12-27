من هبوط الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها تاريخيا أمام الدولار، ورسالة رغد صدام حسين للعراقيين بمناسبة الذكرى الـ16 لإعدام والدها، إلى تصعيد الصين لتحركاتها العسكرية حول تايوان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
في الوقت الذي قامت فيه 47 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية باختراق سماء تايوان وعبور خط المنتصف في منطقة تحديد الدفاع الجوي المعلنة ذاتيًا خلال الساعات الماضية، تواصل بكين أنشطتها العسكرية بشكل غير معتاد حول الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها، المزيد من التفاصيل مع مراسل شبكة CNN، أورين ليبرمان.