من هبوط الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها تاريخيا أمام الدولار، ورسالة رغد صدام حسين للعراقيين بمناسبة الذكرى الـ16 لإعدام والدها، إلى تصعيد الصين لتحركاتها العسكرية حول تايوان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

الليرة السورية تتراجع إلى أدنى مستوياتها.. فقدت 99.3% من قيمتها منذ 2011

تراجعت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها تاريخيا، مقابل الدولار الأمريكي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد، أزمة وقود وتداعيات حرب أهلية وحشية.

رغد صدام حسين توجه رسالة للعراقيين مع ذكرى إعدام والدها: النصر قريب

وجهت رغد صدام، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الثلاثاء، رسالة للشعب العراقي، مع اقتراب حلول الذكرى الـ16 لإعدام والدها شنقا، في 30 ديسمبر /كانون الأول عام 2006.

اخترقت سمائها بعدد كبير من الطائرات.. لماذا تصعد الصين أنشطتها العسكرية حول تايوان؟

في الوقت الذي قامت فيه 47 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية باختراق سماء تايوان وعبور خط المنتصف في منطقة تحديد الدفاع الجوي المعلنة ذاتيًا خلال الساعات الماضية، تواصل بكين أنشطتها العسكرية بشكل غير معتاد حول الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها، المزيد من التفاصيل مع مراسل شبكة CNN، أورين ليبرمان.

دراسة تكشف مَن الأكثر تعاطفًا بين الرجال والنساء في العالم

مهما كان المكان الذي تعيش فيه بالعالم، والتأثيرات الثقافية أو العائلية، تُعتبر النساء أكثر تعاطفًا مع الآخرين من الرجال، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة PNAS، الإثنين.

بعد سطوعه في المونديال.. ليفربول يخطف "جوهرة هولندية" من مانشستر يونايتد

أعلن نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي التوصل لاتفاق مع ليفربول الإنجليزي من أجل انتقال لاعبه كودي غاكبو، بعد أن كان الغريم التقليدي لـ"الريدز"، مانشستر يونايتد.