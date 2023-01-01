من إعلان المغرب عزمها منع دخول القادمين من الصين إلى أراضيها ابتداء من 3 يناير، وتنبؤات ميشيل حايك عن ولي العهد السعودي والمملكة في عام 2023، مرورًا بتوعد كيم جونغ سيول وواشنطن بـ"زيادة هائلة" لترسانة بيونغ يانغ النووية، وما كُتب على طائرات مُسيّرة روسية قصفت أوكرانيا مطلع العام الجديد، وصولا إلى براعة مراهقة روسية في تقليد رقصة "Wednesday" الأيقونية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى "زيادة هائلة" في ترسانة الأسلحة النووية لبلاد، في رده على ما زعمه بتهديدات من جانب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية لبيونغ يانغ، السبت.
في الوقت الذي قالت فيه القوات الجوية الأوكرانية إنها صدت 45 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية لضرب أهداف في البلاد الليلة الفائتة تزامنًا مع مطلع العام الجديد، نشرت إدارة شرطة منطقة العاصمة كييف صورة تظهر ما تقول إنه جزء من طائرة بدون طيار روسية مكتوب عليها "عام جديد سعيد" باللغة الروسية.