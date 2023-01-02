من إعلان شركتي توريد للمشروبات الكحولية إلغاء إمارة دبي ضريبة الـ30% على الكحول، ومقتل مئات الجنود الروس في ضربة أوكرانية، ومرروًا بكشف الأمير هاري تفاصيل جديدة عن خلافاته مع العائلة المالكة البريطانية، وصولا إلى وضع جثمان بيليه في ملعب سانتوس ليلقي محبيه نظرة الوداع... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شركتان: دبي تلغي ضريبة 30% على الكحول.. ورخصته باتت "مجانية"

قالت شركتان لتوريد الكحول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن إمارة دبي ألغت ضريبة نسبتها 30٪ على مشتريات الكحول، وذكرتا أيضًا أنه تم إلغاء رسوم الرخصة المطلوبة لشراء الكحول لغير المسلمين.

أوكرانيا تعلن مقتل مئات الجنود الروس في ضربة شرقي البلاد

أسفرت ضربة يبدو أنها أوكرانية، في شرقي مناطقها المحتلة من جانب روسيا، عن مقتل عدد كبير من القوات الروسية، وفقا للجيش الأوكراني ومدونين مؤيدين للجيش الروسي ومسؤولين سابقين.

"الصمت خيانة".. الأمير هاري يكشف تفاصيل جديدة عن خلافاته مع العائلة المالكة البريطانية

خلال حوار أجراه مع أندرسون كوبر في برنامج "60 دقيقة"، تحدث الأمير هاري، دوق ساسكس، عن تفاصيل ما جرى في أروقة قصر باكنغهام وخلافاته مع العائلة المالكة البريطانية، قائلا إنه حاول القيام بذلك بشكل سري، لكن "في كل مرة حاول فيها فعل ذلك سرًا، كانت هناك إحاطات وتسريبات وتلفيق قصص كاذبة ضده وضد زوجته".

بداية 2023 ستكون صعبة.. كورونا يخيم على توقعات النمو في الصين

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.4٪ على الأقل في عام 2022، وفقا لما أعلنه الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو رقم أكبر بكثير مما توقعه العديد من الاقتصاديين، لكن موجة كوفيد -19 الحالية قد تعيق النمو في الأشهر المقبلة.

جثمان بيليه يرقد في ملعب سانتوس منتظرًا آخر صافرة للوداع من محبيه

منذ بدايات متواضعة، أصبح أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه رمزًا عالميًا للرياضة ولبلاده، وبينما يستعد البرازيليون الآن لوداع البطل الذي لطالما أسعدهم، تسود حالة من الحزن والحداد بين مشجعيه ومحبيه الذين توافدوا لإلقاء نظرة الوداع على جثمان بيليه. المزيد من التفاصيل مع مراسل شبكة CNN، الزميل ستيفانو بوزيبون في مدينة سانتوس البرازيلية.