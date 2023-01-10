من حكم سجن ابنة الرئيس الإيراني الأسبق 5 سنوات، وانسحاب ممثلي حكومة الكويت من جلسة برلمانية عاصفة، وأيمن نور يقارن بين "بطلوا هري" للسيسي و"خليهم يتسلوا" لمبارك، مرورًا بالقبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو "مخل بالآداب" بالسعودية، وصولا إلى كشف الأمير هاري كواليس فضيحة رحلة لاس فيغاس... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون رفع جلسة المجلس العادية، الثلاثاء، بعد انسحاب ممثلي الحكومة، وزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي من الجلسة.