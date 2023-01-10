من حكم سجن ابنة الرئيس الإيراني الأسبق 5 سنوات، وانسحاب ممثلي حكومة الكويت من جلسة برلمانية عاصفة، وأيمن نور يقارن بين "بطلوا هري" للسيسي و"خليهم يتسلوا" لمبارك، مرورًا بالقبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو "مخل بالآداب" بالسعودية، وصولا إلى كشف الأمير هاري كواليس فضيحة رحلة لاس فيغاس... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

محكمة إيرانية تقضي بسجن ابنة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني 5 سنوات

أصدرت محكمة إيرانية، الثلاثاء، حكما بالسجن 5 سنوات بحق فايزة رافسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، بحسب ما أعلنت محاميتها.

انسحاب ممثلي حكومة الكويت من جلسة برلمانية وسط خلاف حول مشروعات قوانين

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون رفع جلسة المجلس العادية، الثلاثاء، بعد انسحاب ممثلي الحكومة، وزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي من الجلسة.

أيمن نور يقارن بين "بطلوا هري" للسيسي و"خليهم يتسلوا" لمبارك: "ما أقرب اليوم بالبارحة"

قارن أيمن نور، السياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي السابق المقيم خارج مصر، بين تصريحي "بطلوا هري" للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي و"خليهم يتسلوا" للرئيس الراحل حسني مبارك.

السعودية: القبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو "مخل بالآداب" و3 أشخاص للتصوير والنشر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو "مخل بالآداب العامة"، على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تكشف عن جنسيتها.

لعب البلياردو "عاريًا".. الأمير هاري يكشف في مذكراته كواليس فضيحة رحلة لاس فيغاس

كشف الأمير هاري، نجل ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، في كتاب مذكراته Spare، الذي بدأ طرحه في الأسواق، الثلاثاء، كواليس رحلته الفاضحة إلى مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في أغسطس/آب عام 2012.