من العقوبات الغربية على مسؤولين وكيانات إيرانية على صلة بقمع الاحتجاجات، وأكبر مناورة عسكرية بين أمريكا وإسرائيل، وإقالة محافظ البنك المركزي في العراق، مرورًا بتكليف 34 امرأة بمناصب قيادية في شؤون الحرمين، وصولا إلى ترتيب أندية العالم الأكثر تحقيقا للعائدات والأرباح... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل أكبر مناورة عسكرية مشتركة لهما، الاثنين، لإرسال رسالة واضحة إلى إيران وتأكيد قوة تحالفهما رُغم المخاوف بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تضم أحزابًا قومية ودينية متطرفة.
تُعد لعبة كرة القدم مصدرًا رئيسيًا لتحقيق أرباح مالية هائلة، إذ تبلغ إيرادات الأندية الأوروبية الكبرى مليارات الدولارات بشكل إجمالي، من خلال مبيعات التذاكر والبث التلفزيوني والإعلانات التجارية ومجالات الاستثمار التجاري، إضافة إلى صفقات بيع وانتقال اللاعبين.