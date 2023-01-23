من العقوبات الغربية على مسؤولين وكيانات إيرانية على صلة بقمع الاحتجاجات، وأكبر مناورة عسكرية بين أمريكا وإسرائيل، وإقالة محافظ البنك المركزي في العراق، مرورًا بتكليف 34 امرأة بمناصب قيادية في شؤون الحرمين، وصولا إلى ترتيب أندية العالم الأكثر تحقيقا للعائدات والأرباح... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

عقوبات أمريكية وأوروبية على مسؤولين وكيانات إيرانية على صلة بقمع الاحتجاجات

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حزمة عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية، منها الحرس الثوري ومسؤولين على صلة بقمع الاحتجاجات في البلاد.

أمريكا وإسرائيل تطلقان أكبر مناورة عسكرية مشتركة وسط توترات متصاعدة مع إيران

أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل أكبر مناورة عسكرية مشتركة لهما، الاثنين، لإرسال رسالة واضحة إلى إيران وتأكيد قوة تحالفهما رُغم المخاوف بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تضم أحزابًا قومية ودينية متطرفة.

رئيس الوزراء العراقي يقيل محافظ البنك المركزي ومدير المصرف التجاري ..إليك الأسباب

قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، كما قرر إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد.

السعودية.. تكليف 34 امرأة بمناصب قيادية في شؤون الحرمين وتعيين سيدة بمنصب مهم في وزارة الخارجية

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الأحد، قراراً بتكليف 34 سيدة قيادية في وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ما هو ترتيب أندية العالم الأكثر تحقيقا للعائدات والأرباح؟.. تعرف إلى الـ10 الكبار

تُعد لعبة كرة القدم مصدرًا رئيسيًا لتحقيق أرباح مالية هائلة، إذ تبلغ إيرادات الأندية الأوروبية الكبرى مليارات الدولارات بشكل إجمالي، من خلال مبيعات التذاكر والبث التلفزيوني والإعلانات التجارية ومجالات الاستثمار التجاري، إضافة إلى صفقات بيع وانتقال اللاعبين.