من إقرار بريطانيا باختفاء مئات من الأطفال المهاجرين، ولقاء العاهل الأردني مع نتنياهو في عمّان، وقاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت يستأنف عمله، مرورًا بتقرير استخباراتي يكشف تكتيكات "فاغنر"، وصولا إلى استقالات تضرب الحكومة الأوكرانية بعد "فضيحة الفساد"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعضهم من مصر وتركيا.. بريطانيا تقر باختفاء مئات من الأطفال المهاجرين

أقرت المملكة المتحدة باختفاء مئات من أطفال المهاجرين منذ بدء الحكومة في إيواء القُصّر في فنادق نتيجة للضغط على نظام إقامة طالبي اللجوء في البلاد.



العاهل الأردني يستقبل نتنياهو في أول زيارة خارجية منذ عودته لرئاسة وزراء إسرائيل

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في العاصمة عّمان، حسب بيان للديوان الملكي الأردني.



بعد توقف 13 شهرًا.. قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت يستأنف عمله وسط انتقادات

استأنف المحقق العدلي في حادث انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، الثلاثاء، تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهرًا. وقرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء.



قتلوا زميلهم بمطرقة ثقيلة.. تقرير استخباراتي يكشف تكتيكات "فاغنر" الوحشية بأوكرانيا حتى على أفراده

مع تعثر الغزو الروسي لأوكرانيا، هناك مجموعة واحدة تحقق بعض النجاح في ساحة المعركة. شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة الفعالة بوحشية بقيادة حليف بوتين يفغيني بريغوجين. والقيادة الأوكرانية قلقة من نجاح فاغنر.



الاستقالات تضرب الحكومة الأوكرانية.. استقالة نائب وزير الدفاع ونائب المدعي العام على خلفية "فضيحة الفساد"

استقال نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف من منصبه، كمسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش، على خلفية فضيحة مرتبطة بمشتريات الطعام للجيش، كما تم عزل نائب المدعي العام الأوكراني، بعد ساعات من استقالة نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني.