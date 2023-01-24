من إقرار بريطانيا باختفاء مئات من الأطفال المهاجرين، ولقاء العاهل الأردني مع نتنياهو في عمّان، وقاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت يستأنف عمله، مرورًا بتقرير استخباراتي يكشف تكتيكات "فاغنر"، وصولا إلى استقالات تضرب الحكومة الأوكرانية بعد "فضيحة الفساد"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
مع تعثر الغزو الروسي لأوكرانيا، هناك مجموعة واحدة تحقق بعض النجاح في ساحة المعركة. شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة الفعالة بوحشية بقيادة حليف بوتين يفغيني بريغوجين. والقيادة الأوكرانية قلقة من نجاح فاغنر.
استقال نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف من منصبه، كمسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش، على خلفية فضيحة مرتبطة بمشتريات الطعام للجيش، كما تم عزل نائب المدعي العام الأوكراني، بعد ساعات من استقالة نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني.