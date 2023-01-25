توب 5: إطلاق سراح موقوفي انفجار مرفأ بيروت.. وسجال بومبيو بسبب خاشقجي

من إطلاق سراح جميع موقوفي قضية انفجار مرفأ بيروت، وتحذير وكالة الطاقة الذرية بشأن قدرة إيران على تصنيع أسلحة نووية، مرورًا بسجال كلامي بين بومبيو وناشر واشنطن بوست بسبب جمال خاشقجي، وتهديدات روسيا بعد إرسال ألمانيا دبابات لأوكرانيا، وصولا إلى كشف أسرار مومياء "الصبي الذهبي".. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

النائب العام في لبنان يطلق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية غسان عويدات، قرارًا، الأربعاء، بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وعددهم 17 شخصًا، مع منعهم من السفر.



وكالة الطاقة الذرية: إيران جمعت ما يكفي من المواد لصنع "عدة أسلحة نووية"

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الثلاثاء، إن إيران جمعت ما يكفي من المواد لصنع "عدة أسلحة نووية"، لكنها لا تملك واحدًا حتى الآن.



سجال كلامي بين وزير خارجية أمريكا السابق وناشر واشنطن بوست بسبب جمال خاشقجي

وقع سجال كلامي بين فريد رايان، المدير التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية و وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو بسبب الانتقادات التي وجهها بومبيو، في كتابه الذي نشر يوم الثلاثاء، للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده بتركيا في عام 2018.



استمع إلى ما هدد الكرملين بالقيام به بعد إعلان ألمانيا عن إرسال دبابات لأوكرانيا

أكدت ألمانيا أنها سترسل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا بعد أسابيع من الضغط الدبلوماسي. أعلن المستشار أولاف شولتز هذه الخطوة في اجتماع لمجلس الوزراء، وفقًا للمتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، ستيفن هيبيستريت.



كشف أسرار مومياء "الصبي الذهبي" بالمتحف المصري بالقاهرة

عندما تُوفي صبي بعمر المراهقة قبل 2300 عام في مصر، خضع لعملية تحنيط متقنة، وزُيّن بـ49 تميمة حماية وقناعًا ذهبيًا لإرشاده في الحياة الآخرة، بحسب المعتقد المصري القديم.