توب 5: إطلاق سراح موقوفي انفجار مرفأ بيروت.. وسجال بومبيو بسبب خاشقجي

من إطلاق سراح جميع موقوفي قضية انفجار مرفأ بيروت، وتحذير وكالة الطاقة الذرية بشأن قدرة إيران على تصنيع أسلحة نووية، مرورًا بسجال كلامي بين بومبيو وناشر واشنطن بوست بسبب جمال خاشقجي، وتهديدات روسيا بعد إرسال ألمانيا دبابات لأوكرانيا، وصولا إلى كشف أسرار مومياء "الصبي الذهبي".. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
وقع سجال كلامي بين فريد رايان، المدير التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية و وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو بسبب الانتقادات التي وجهها بومبيو، في كتابه الذي نشر يوم الثلاثاء، للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده بتركيا في عام 2018.
أكدت ألمانيا أنها سترسل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا بعد أسابيع من الضغط الدبلوماسي. أعلن المستشار أولاف شولتز هذه الخطوة في اجتماع لمجلس الوزراء، وفقًا للمتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، ستيفن هيبيستريت.