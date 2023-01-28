من تحذيرات دول عربية من "تصعيد خطير" بعد حوادث إطلاق نار في القدس، ومقتل سعودي على يد أمريكية، وتقطع السبل بخمسة مواطنين روس في مطار كوري جنوبي منذ شهور، وآخر لحظات في حياة شاب أمريكي قبل مقتله على يد الشرطة، وصولا إلى استحواذ مارسيليا على خدمات المغربي عز الدين أوناحي.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
يُظهر فيديو التقطته كاميرا مثبته على جسم أحد عناصر الشرطة الأمريكية، المواجهة الأولى بين الضباط والشاب الذي يدعى تاير نيكولز، حيث نشرت الشرطة الأمريكية مقطع الفيديو الذي يظهر محاولة أفراد من شرطة ممفيس القبض على نيكولز الذي توفي على إثر ذلك، وننوه الى أن هذا الفيديو يحتوي على مشاهد قد يعتبرها البعض مزعجة.