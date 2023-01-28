من تحذيرات دول عربية من "تصعيد خطير" بعد حوادث إطلاق نار في القدس، ومقتل سعودي على يد أمريكية، وتقطع السبل بخمسة مواطنين روس في مطار كوري جنوبي منذ شهور، وآخر لحظات في حياة شاب أمريكي قبل مقتله على يد الشرطة، وصولا إلى استحواذ مارسيليا على خدمات المغربي عز الدين أوناحي.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

دول عربية تحذر من "تصعيد خطير" بعد حوادث إطلاق نار في القدس

حذّرت المملكة العربية السعودية من "انزلاق الأوضاع" بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "مزيد من التصعيد الخطير"، بعد حوادث إطلاق نار متفرقة في القدس.

مقتل سعودي على يد أمريكية.. بيان من السفارة السعودية حول ما حدث

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، السبت، إنها تتابع عن كثب تطورات مقتل طالب سعودي على يد مواطنة أمريكية في مدينة فلادليفيا بولاية بنسلفانيا.

تقطع السبل بخمسة مواطنين روس في مطار كوري جنوبي منذ شهور بعد هروبهم من التجنيد الإجباري

تقطعت السبل بخمسة رجال روس فروا من البلاد بعد أمر التعبئة العسكرية الذي أصدرته موسكو في سبتمبر/ أيلول الماضي، في مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية لعدة أشهر بعد أن رفضت السلطات قبولهم.

كاميرا تظهر آخر لحظات شاب قبل مقتله على يد الشرطة الأمريكية

يُظهر فيديو التقطته كاميرا مثبته على جسم أحد عناصر الشرطة الأمريكية، المواجهة الأولى بين الضباط والشاب الذي يدعى تاير نيكولز، حيث نشرت الشرطة الأمريكية مقطع الفيديو الذي يظهر محاولة أفراد من شرطة ممفيس القبض على نيكولز الذي توفي على إثر ذلك، وننوه الى أن هذا الفيديو يحتوي على مشاهد قد يعتبرها البعض مزعجة.

بعد تألقه في كأس العالم.. مارسيليا يستحوذ على خدمات المغربي عز الدين أوناحي

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء السبت، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عن توصله إلى اتفاقٍ مبدئي مع نظيره أنجيه، يقضي بانتقال اللاعب المغربي عز الدين أوناحي إلى صفوف الفريق.