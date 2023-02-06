سيطرت أنباء الزلزال الذي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص في تركيا وسوريا، على التغطيات الخبرية في المنطقة والعالم. وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر البلدين، فجر الاثنين، وكان مركزه محافظة غازي عنتاب التركية، ويعد أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ نحو 100 عام... إليكم عناوين بعض أبرز القصص من تغطية CNN للزلزال وتوابعه.
سارعت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت بجانب باكستان وهولندا وغيرها، الاثنين، إلى الإعلان عن تقديم مساعدات عاجلة إلى السلطات السورية والتركية لمساعدة البلدين في التغلب على كارثة الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، ودمر مناطق واسعة فيهما.