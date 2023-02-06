سيطرت أنباء الزلزال الذي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص في تركيا وسوريا، على التغطيات الخبرية في المنطقة والعالم. وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر البلدين، فجر الاثنين، وكان مركزه محافظة غازي عنتاب التركية، ويعد أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ نحو 100 عام... إليكم عناوين بعض أبرز القصص من تغطية CNN للزلزال وتوابعه.



ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 2500 قتيل و12 ألف مصاب

أعلنت السلطات التركية والسورية ومنظمات الدفاع المدني عن ارتفاع أعداد القتلى إلى 2509 أشخاص على الأقل إثر زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب البلدين، فجر الاثنين، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 12 ألف شخص.



بينها الإمارات وقطر والكويت.. عدة دول تبدأ إرسال مساعدات إغاثة وإنقاذ إلى تركيا وسوريا

سارعت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت بجانب باكستان وهولندا وغيرها، الاثنين، إلى الإعلان عن تقديم مساعدات عاجلة إلى السلطات السورية والتركية لمساعدة البلدين في التغلب على كارثة الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، ودمر مناطق واسعة فيهما.



مصدر إسرائيلي: دمشق طلبت عبر موسكو مساعدات إسرائيلية إثر الزلزال.. ومسؤول سوري ينفي

قال مصدر أمني إسرائيلي، لشبكة CNN، الاثنين، إن سوريا طلبت من روسيا، نقل طلب إلى إسرائيل لتقديم مساعدات بشأن الزلزال، في حين نفى مصدر سوري ذلك.



سوت مبنى بالأرض في ثوان.. مراسل تركي يوثق لحظة نجاته وزملائه من هزتين متتاليتين في بث مباشر

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN مراسل قناة تركية اسمها "ANews"، والذي كان في بث مباشر على الهواء، وتمكن من توثيق لحظة وثوق هزتين ارتداديتين متتاليتين أثناء نقله لما يحدث في المنطقة.



"بس أريد أطلع".. فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل من بين الحطام في سوريا إثر الزلزال

هز زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة مناطق في تركيا وسوريا، والذي ضرب قبل الفجر وأدى إلى انهيار المباني بينما كان الناس نائمين في أسرّتهم.