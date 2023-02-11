من أحدث تقديرات لضحايا زلزال تركيا وسوريا، ومصير أردوغان السياسي على المحك، وطهران تطلق سراح أكاديمية فرنسية إيرانية، مرورًا بتسجيل التضخم أعلى مستوى في مصر منذ 5 سنوات، وصولا إلى لبناني أمطر بيت حبيبته بقنابل يدوية لرفضهم تقدمه للزواج منها... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تجاوز عدد قتلى الزلزل المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، 25 ألف شخص، إضافة إلى إصابة أكثر من 85 ألف آخرين في البلدين.

قد يؤدي الزلزال المدمر في جنوب تركيا إلى تغيير المعادلة الانتخابية للرئيس التركي القوي رجب طيب أردوغان، والذي يأمل أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى تمديد حكمه لعقد ثالث.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه من سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25.8% خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو أعلى معدل مستوى سجله منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، متأثرا بتداعيات موجة التضخم العالمية، وتراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة تقترب من 100% خلال عام، وتسببت الزيادة الكبيرة في أسعار السلع من خضروات ولحوم في انخفاض حركة المبيعات بشكل لافت، وفقا لمواطنين.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن إقدام ساب لبناني بإلقاء 3 قنابل يدوية على منزل أهل فتاة تقدم بخطبتها بعد أن رفضوه الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.