من ارتفاع عدد القتلى في أنحاء تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الكارثي، الذي وقع الاثنين الماضي، لأكثر من 33 ألفًا، إلى تخطيط السلطات الهندية لإعادة تسمية يوم عيد الحب المقبل باسم "يوم حضن بقرة"، على أمل أن تعزز هذه الخطوة "الثراء العاطفي" للمواطنين وتوجه ضربة للتراث الذي يُنظر له على أنه استيراد ثقافي غربي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
توجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى تركيا للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان "وبحث المساعدات" التي يمكن لقطر تقديمها لتركيا بعد الزلزال المدمر الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر مطلع على الزيارة بتصريح لـCNN.