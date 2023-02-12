من ارتفاع عدد القتلى في أنحاء تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الكارثي، الذي وقع الاثنين الماضي، لأكثر من 33 ألفًا، إلى تخطيط السلطات الهندية لإعادة تسمية يوم عيد الحب المقبل باسم "يوم حضن بقرة"، على أمل أن تعزز هذه الخطوة "الثراء العاطفي" للمواطنين وتوجه ضربة للتراث الذي يُنظر له على أنه استيراد ثقافي غربي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الأحد.. عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا يتخطى 33 ألف شخص

ارتفع عدد القتلى في أنحاء تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الكارثي، الذي وقع الاثنين الماضي، إلى 33,181 شخصًا، في أحدث حصيلة من البلدين.



أول زعيم عربي يتوجه إلى تركيا للقاء أردوغان و"بحث مساعدات الزلزال"

توجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى تركيا للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان "وبحث المساعدات" التي يمكن لقطر تقديمها لتركيا بعد الزلزال المدمر الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر مطلع على الزيارة بتصريح لـCNN.



ريانة برناوي.. السعودية تعود إلى المحطة الدولية بـ"أول رائدة فضاء" خلال 2023

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، عن إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من عام 2023.



مع اقتراب مرور عام على بدء الحرب.. مخاوف من تصعيد روسي في أوكرانيا

هناك توقع بأنه قد يكون هناك تصعيد على الجبهة الشرقية على وجه الخصوص، ومع اقتراب الذكرى السنوية، هناك مخاوف من الجانب الأوكراني بأن الروس سيمضون قدمًا بمزيد من الزخم، لا سيما في الجبهة الشرقية.



"أحضن بقرة" بدل الفلنتاين.. الهند حاولت إعادة تعريف عيد الحب.. فماذا حصل؟

خططت السلطات الهندية لإعادة تسمية يوم عيد الحب المقبل باسم "يوم حضن بقرة"، على أمل أن تعزز هذه الخطوة "الثراء العاطفي" للمواطنين وتوجه ضربة للتراث الذي يُنظر له على أنه استيراد ثقافي غربي.