من تصريحات جنرال في سلاح الجو الأمريكي عن رصد بالونات مراقبة صينية بالشرق الأوسط، وتظاهر عشرات الآلاف ضد خطة نتنياهو لإضعاف القضاء، وحكايات مؤلمة ترصدها CNN في سوريا بعد الزلزال المدمر، مرورًا بـ"ليزر صيني" أفقد خفر السواحل الفلبيني الرؤية مؤقتا، وصولا إلى تكبد روسيا خسائر هي "الأسوأ" في شرقي أوكرانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

جنرال في سلاح الجو الأمريكي: رصدنا بالونات مراقبة صينية بالشرق الأوسط آخرها في 2022

قال قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، الإثنين، إنه تم رصد بالونات مراقبة صينية في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية.

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد خطة نتنياهو لإضعاف القضاء وسط تحذيرات من "انهيار اجتماعي"

تجمّع عشرات الآلاف من الإسرائيليين المُلوحين بالأعلام في البرلمان، الاثنين، وسط تحذيرات من أن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإضعاف القضاء تهدد بإغراق البلاد في "انهيار اجتماعي".

"الموت يلاحق السوريين في كل مكان".. CNN ترصد حكايات مؤلمة في سوريا بعد الزلزال المدمر

تتحدث مراسلة شبكة CNN ، جومانا كرادشة عن الأزمة الإنسانية في سوريا حيث يكافح المواطنون من أجل البقاء على قيد الحياة بعد أن دفع الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد المرافق الطبية إلى حافة الهاوية. بعد أن تركت سنوات من القصف الذي نفذته روسيا والنظام السوري المستشفيات غير مجهزة للتعامل مع حالة طارئة بهذا الحجم.

الفلبين تدين استخدام البحرية الصينية "ليزر أخضر" أفقد بحارتها البصر مؤقتًا

اتهم خفر السواحل الفلبيني سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بتوجيه ليزر "عسكري" إلى بعض أفراد طاقمها، مما أدى إلى إصابتهم بالعمى مؤقتًا على متن سفينة في المياه المتنازع عليها بجنوب الصين الأسبوع الماضي.

شاهد لحظة استهداف رتل عسكري روسي.. وموسكو تتكبد خسائر في شرقي أوكرانيا

شهدت الجبهة الشرقية في أوكرانيا معارك عنيفة في الآونة الأخيرة، وسط محاولات روسية حثيثة لاقتحام بلدة فوهليدار في نطاق مدينة أوبلاست دونتيسك وقالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن "هذه أسوأ فترة خسائر للروس منذ بداية هذه الحرب".