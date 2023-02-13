من تصريحات جنرال في سلاح الجو الأمريكي عن رصد بالونات مراقبة صينية بالشرق الأوسط، وتظاهر عشرات الآلاف ضد خطة نتنياهو لإضعاف القضاء، وحكايات مؤلمة ترصدها CNN في سوريا بعد الزلزال المدمر، مرورًا بـ"ليزر صيني" أفقد خفر السواحل الفلبيني الرؤية مؤقتا، وصولا إلى تكبد روسيا خسائر هي "الأسوأ" في شرقي أوكرانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تتحدث مراسلة شبكة CNN ، جومانا كرادشة عن الأزمة الإنسانية في سوريا حيث يكافح المواطنون من أجل البقاء على قيد الحياة بعد أن دفع الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد المرافق الطبية إلى حافة الهاوية. بعد أن تركت سنوات من القصف الذي نفذته روسيا والنظام السوري المستشفيات غير مجهزة للتعامل مع حالة طارئة بهذا الحجم.
شهدت الجبهة الشرقية في أوكرانيا معارك عنيفة في الآونة الأخيرة، وسط محاولات روسية حثيثة لاقتحام بلدة فوهليدار في نطاق مدينة أوبلاست دونتيسك وقالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن "هذه أسوأ فترة خسائر للروس منذ بداية هذه الحرب".