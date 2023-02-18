توب 5: كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا.. وملامح قطار بوتين المدرع

من مقتل العشرات في هجوم لداعش في سوريا، واتهامات أمريكية لروسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، وكوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا، وصولا إلى ملامح القطار المدرع الذي يعتقد أن بوتين يتنقل به... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن 53 مواطنا كانوا يجمعون الكمأة قتلوا في هجوم نفذه تنظيم "داعش" جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

أعلنت الإدارة الأمريكية، رسميا، أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال حربها في أوكرانيا، حسبما قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى، حوالي الساعة 5:22 مساء بالتوقيت المحلي لسيول، وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، السبت، إنه يبدو أن الصاروخ الكوري الشمالي، سقط غرب هوكايدو داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN ، شارك المراسل الاستقصائي، إيليا روزديستفينسكي ما يعرفه عن القطار المدرع، الذي يقول مركز "Dossier" وهي مجموعة استقصائية تتعقب النشاط الإجرامي المرتبط بالكرملين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يستخدمه في تنقلاته بدلاً من طائرته الخاصة.

قال عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، إن "المرحلة التي نحن فيها الآن هي مرحلة حرب، وأن الذي هدأ هو بعض التصعيد العسكري فقط."