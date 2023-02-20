توب 5: زلزال جديد جنوبي تركيا.. وزيارة بايدن المفاجئة إلى أوكرانيا

من الهزة الأرضية الجديدة في جنوبي تركيا، والزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا وتصريحاته عن بوتين، وزيارة بشار الأسد إلى سلطنة عُمان، مرورًا بآخر تطورات الموقف من القرار الإماراتي الذي طالب إسرائيل بوقف فوري لأنشطة الاستيطان، وصولا إلى عودة جثمان اللاعب الغاني كريستيان أتسو إلى بلاده بعد مصرعه في زلزال تركيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

هزة أرضية بقوة 6.4 تضرب تركيا بعد أسبوعين من الزلزال المدمر.. وتأثيرها يمتد لدول مجاورة

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الاثنين، وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر مركزه ولاية هطاي جنوبي تركيا، وشعر به سكان سوريا ولبنان ومصر.

"الدليل هنا في هذه الغرفة".. شاهد ما قاله بايدن عن بوتين خلال زيارة مفاجئة إلى كييف

قام الرئيس الأمريكي، جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا - وهي أول رحلة له إلى البلاد منذ بدء الغزو الروسي قبل عام تقريبًا، وقال بايدن "نعلم أنه ستكون هناك أيام وأسابيع وسنوات صعبة للغاية. لكن هدف روسيا كان محو أوكرانيا من الخريطة. حرب الفتح التي شنها بوتين تفشل " ، مضيفًا أن "الجيش الروسي خسر نصف الأراضي التي احتلها."

ثاني زيارة له إلى دولة عربية.. بشار الأسد يلتقي سلطان عمان في مسقط

أجرى الرئيس السوري، بشار الأسد، "زيارة عمل" إلى سلطنة عُمان، والتقى السلطان هيثم بن طارق، الاثنين، في ثاني زيارة له إلى دولة عربية منذ عام 2011.

دبلوماسي لـCNN: لا تصويت على قرار إماراتي يطالب إسرائيل بوقف فوري لأنشطة الاستيطان

قال دبلوماسي لشبكة CNN، إنه لن يتم التصويت، الاثنين، على مشروع قرار اقترحته الإمارات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وصول جثمان اللاعب الغاني كريستيان أتسو إلى بلاده بعد مقتله في زلزال تركيا

قالت وزارة الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا، إن جثمان نجم كرة القدم الغاني كريستيان أتسو، وصل إلى أكرا عاصمة غانا، الأحد، بعد أن تم نقله جوا إثر العثور عليه ميتا تحت أنقاض زلزال تركيا.