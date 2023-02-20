توب 5: زلزال جديد جنوبي تركيا.. وزيارة بايدن المفاجئة إلى أوكرانيا

من الهزة الأرضية الجديدة في جنوبي تركيا، والزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا وتصريحاته عن بوتين، وزيارة بشار الأسد إلى سلطنة عُمان، مرورًا بآخر تطورات الموقف من القرار الإماراتي الذي طالب إسرائيل بوقف فوري لأنشطة الاستيطان، وصولا إلى عودة جثمان اللاعب الغاني كريستيان أتسو إلى بلاده بعد مصرعه في زلزال تركيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قام الرئيس الأمريكي، جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا - وهي أول رحلة له إلى البلاد منذ بدء الغزو الروسي قبل عام تقريبًا، وقال بايدن "نعلم أنه ستكون هناك أيام وأسابيع وسنوات صعبة للغاية. لكن هدف روسيا كان محو أوكرانيا من الخريطة. حرب الفتح التي شنها بوتين تفشل " ، مضيفًا أن "الجيش الروسي خسر نصف الأراضي التي احتلها."
قال دبلوماسي لشبكة CNN، إنه لن يتم التصويت، الاثنين، على مشروع قرار اقترحته الإمارات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".