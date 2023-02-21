من كشف تحقيق استقصائي أجرته CNN عن شبكة من المواقع السوداء التي تستخدمها السلطات الإيرانية لارتكاب أسوأ أعمال التعذيب والانتهاكات على نطاق واسع، إلى إعلان نادي أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، تجديد عقد اللاعب محمد النني مع الفريق حتى يونيو 2024.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
انتقدت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول تحرك تسمح الولايات المتحدة للمجلس باتخاذه ضد إسرائيل منذ ستة أعوام.