من كشف تحقيق استقصائي أجرته CNN عن شبكة من المواقع السوداء التي تستخدمها السلطات الإيرانية لارتكاب أسوأ أعمال التعذيب والانتهاكات على نطاق واسع، إلى إعلان نادي أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، تجديد عقد اللاعب محمد النني مع الفريق حتى يونيو 2024.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تعذيب واغتصاب ووحشية لا يمكن تصورها.. تحقيق استقصائي لـCNN يكشف "مواقع سوداء" بإيران لقمع المتظاهرين

كشف تحقيق استقصائي أجرته CNN عن شبكة من المواقع السوداء التي تستخدمها السلطات الإيرانية لارتكاب أسوأ أعمال التعذيب والانتهاكات على نطاق واسع.



رئاسة الحكومة الإسرائيلية تنتقد بيان مجلس الأمن الرافض لتوسع الاستيطان وتعلق على موقف أمريكا

انتقدت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول تحرك تسمح الولايات المتحدة للمجلس باتخاذه ضد إسرائيل منذ ستة أعوام.



بوتين يعلن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية "ستارت".



كيف تريد السعودية تحويل عاصمتها؟

تبدو وكأنها مدينة خرجت من فيلم خيال علمي: كبسولات فضائية، تنانين طائرة وصخور عائمة. لكن هذه هي المملكة العربية السعودية، التي تريد تحويل عاصمتها إلى واحدة من "أكثر المدن ملاءمة للعيش على وجه الأرض".



نادي أرسنال يجدد عقد المصري محمد النني.. والأخير يعلق

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، تجديد عقد اللاعب محمد النني مع الفريق حتى يونيو/ حزيران 2024.