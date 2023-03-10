توب 5: اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات.. وخلاف "روسي-روسي"

من الإعلان عن اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية، إلى تصريحات رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة التي تظهر خلافًا مع الكرملين... إليكم ملخص يومي بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.



السعودية وإيران تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين

اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية وإيرانية رسمية.



"روسي ضد روسي".. رئيس فاغنر يقول إن بوتين "قطع" كل سبل التواصل معه ويكشف "ما هو غير طبيعي"

يقول يفغيني بريغوجين، رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، إنه ومقاتليه يطالبون بمزيد من الذخيرة، لكن بوتين "قطع" عنهم كل سبل التواصل وخطوط الاتصال المباشرة.



بالإجماع.. انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة بما يعزز قبضته على السلطة

بدأت الولاية الثالثة غير المسبوقة للرئيس الصيني شي جين بينغ كرئيس للصين، الجمعة، مما يعزز سيطرته على مقاليد السلطة، ويجعله أطول رئيس دولة في الصين الشيوعية منذ تأسيسها في عام 1949.



قبل "الذهب الأسود".. كيف غيّرت جوهرة قزحية اللون شكل قطر؟

قبل اكتشاف "الذهب الأسود" في قطر لأول مرة عام 1939، كانت الحياة في الخليج تدور حول اللؤلؤ.



دراسة تبيّن أنّ الحمية المتوسطية تقلّل من علامات الزهايمر بأنسجة الدماغ

بيّنت دراسة جديدة أنّ الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​ونظام MIND الغذائي، الذي يركز على الدماغ، أقل عرضة لظهور علامات مرض الزهايمر البارزة لديهم.