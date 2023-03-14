من إعلان البيت الأبيض تفاصيل صفقة شراء السعودية 121 طائرة بوينغ، ورد روسيا عزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقات في جرائم حرب بأوكرانيا، ومقاتلة روسية تسقط طائرة أمريكية بدون طيار بعد اعتراضها فوق البحر الأسود، مرورًا بمستوى انخفاض قياسي للليرة اللبنانية، وصولا إلى مطالب جماعات حقوقية بتعويض العمال المتضررين من مونديال قطر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

البيت الأبيض يعلن إتمام صفقة شراء السعودية 121 طائرة بوينغ بقيمة 37 مليار دولار

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن شركة بوينغ أتمت صفقتين مع السعودية لتصنيع ما يصل إلى 121 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر.

الكرملين يعلق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتمديد اتفاقية الحبوب

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن الحكومة الروسية لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حسبما نقلت عنه وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

مقاتلة روسية تسقط طائرة أمريكية بدون طيار بعد اعتراضها فوق البحر الأسود

أفاد مسؤول أمريكي مطلع أن طائرة مقاتلة روسية تسببت في إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود، الثلاثاء، بعد أن ألحقت أضرارًا بمروحة طائرة بدون طيار من طراز ريبر - MQ-9 Reaper

الليرة اللبنانية تنخفض إلى مستوى قياسي جديد منذ الأزمة المالية

سجّلت العملة الوطنية اللبنانية، الليرة اللبنانية، مستوى قياسيًا منخفضًا، الثلاثاء ، حيث تم تداولها عند 100 ألف ليرة للدولار الأمريكي في السوق السوداء ، وهي السوق الموازية المستخدمة في جميع المعاملات تقريبًا في البلاد.

عريضة بمليون توقيع.. جماعات حقوقية تطالب بتعويض العمال المتضررين في كأس العالم في قطر

خاطبت منظمة العفو الدولية ومجموعة المناصرة لحقوق الإنسان (آفاز) الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمطالبة بتعويض العمال المهاجرين في كأس العالم في قطر، وفقًا لرسالة مفتوحة نُشرت الإثنين.