توب 5: نتنياهو يؤجل تشريع إصلاح القضاء.. وعودة التوقيت الصيفي في لبنان

من إعلان نتنياهو تأجيل خطته لإصلاح القضاء، وتراجع ميقاتي عن قراره بشأن التوقيت الصيفي في لبنان، مرورًا بمقتل 28 مهاجرًا في غرق قاربين قبالة سواحل تونس، ورد روسيا على انتقادات غربية لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، وصولا لإقامة إفطار جماعي في نادي تشيلسي وسط تفاعل مع رفع أذان المغرب في ملعب ستامفورد بريدج... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الاثنين، العودة إلى التوقيت الصيفي منتصف ليل الأربعاء – الخميس، وذلك بعدما أرجأ، الخميس الماضي، بدء التوقيت الصيفي قرابة الشهر- الذي أوجد توقيتين زمنيين متنافسين في لبنان، و أثار الكثير من الجدل.