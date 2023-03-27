توب 5: نتنياهو يؤجل تشريع إصلاح القضاء.. وعودة التوقيت الصيفي في لبنان

من إعلان نتنياهو تأجيل خطته لإصلاح القضاء، وتراجع ميقاتي عن قراره بشأن التوقيت الصيفي في لبنان، مرورًا بمقتل 28 مهاجرًا في غرق قاربين قبالة سواحل تونس، ورد روسيا على انتقادات غربية لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، وصولا لإقامة إفطار جماعي في نادي تشيلسي وسط تفاعل مع رفع أذان المغرب في ملعب ستامفورد بريدج... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

نتنياهو يعلن تأجيل تشريع لإصلاح القضاء بعد احتجاجات مناهضة له

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، تأجيل مشروع قانون للإصلاح القضائي، بعد أسابيع من التظاهرات المناهضة لخطته.

ميقاتي يتراجع عن قراره بشأن التوقيت الصيفي: لم يكن ذا بعد طائفي أو مذهبي

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الاثنين، العودة إلى التوقيت الصيفي منتصف ليل الأربعاء – الخميس، وذلك بعدما أرجأ، الخميس الماضي، بدء التوقيت الصيفي قرابة الشهر- الذي أوجد توقيتين زمنيين متنافسين في لبنان، و أثار الكثير من الجدل.

بشكل مأساوي.. مقتل 28 مهاجرًا على الأقل بعد غرق قاربين قبالة سواحل تونس

لقي 28 مهاجرًا على الأقل حتفهم بعد غرق قاربين قبالة السواحل التونسية يوم الأحد، حيث كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى إيطاليا.

روسيا ترد على الانتقادات الغربية بشأن خطة نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

قال الكرملين، الاثنين، إن رد الفعل الغربي لن يؤثر على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

تشيلسي يقيم إفطارا جماعيا.. وتفاعل مع رفع أذان المغرب في ملعب ستامفورد بريدج

أقام نادي تشيلسي الإنجليزي إفطارا جماعيا للمسلمين، على ملعبه ستامفورد بريدج، مساء الأحد، بمناسبة شهر رمضان، في خطوة فريدة من نوعها.