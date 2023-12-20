تصاعد خطر ثوران البركان في ريكيانيس منذ أسابيع، مما أدى إلى إخلاء السكان من بلدة غريندافيك في شبه الجزيرة الشهر الماضي.

تقول ريكي بيدرسون، خبيرة البراكين إن القلق الرئيسي في أيسلندا الآن هو توزيع الغازات السامة مع الريح لأنه بعد الثوران البركاني، هناك دائمًا مستويات عالية من الغازات السامة.

فيما ليس من الممكن أبدًا معرفة متى أو ما إذا كان بركان مثل هذا البركان بالقرب من بلدة غريندافيك سوف يثور.

يمتد الصدع في سطح الأرض ما يقرب من 4 كيلومترات أو يزيد طوله عن ميلين ويقذف الحمم البركانية.

ولدى فريدريك بلايتن مراسل CNN المزيد من التفاصيل عن هذا الثوران البركاني.