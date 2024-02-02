قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنها أغرقت سفينة حربية روسية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، في أحدث حلقة من سلسلة ضربات لأسطول البحر الأسود الروسي بعد شن هجوم صاروخي على شبه الجزيرة المحتلة قبل ساعات.

ويأتي هذا العرض الهائل للقوة وسط اضطرابات شديدة خلف الكواليس في أوكرانيا، الاضطرابات التي يمكن أن تغير مسار الحرب والتاريخ، حيث كان أسبوعًا من المكائد الغامضة والمفاوضات السرية.

بعد كل هذا الأمر ، أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنرال فاليري زالوجني الذي قاد الحرب في أوكرانيا، بأنه قد تم إقالته.

وقد كان لزالوجني الشخصية المحبوبة في أوكرانيا، الفضل في إنقاذ كييف من غزو القوات الروسية في تلك الأيام الأولى من الحرب.