يستأنف الأمير ويليام، أمير ويلز، مهامه الملكية بعد تشخيص إصابة والده، الملك تشارلز، بالسرطان. وكان هناك لقاء قيصر على ما يبدو بين شقيقه، الأمير هاري، ووالده، حيث شوهد الملك متوجهًا إلى ساندرينغهام بعد ذلك بوقت قصير، وليس من الواضح ما إذا كان سيكون هناك اجتماع آخر بينهما في هذه المرحلة.

يأتي استئناف الأمير ويليام لأعماله بعد أخذه إجازة لبضعة أسابيع دعمًا لزوجته إثر إجرائها عملية جراحية، ويعتبر هذا اختبارًا حقيقيًا لشخصيته وسط عودته إلى العمل بعد علمه للتو بتشخيص إصابة والده بالسرطان.

ويتوجب على الأمير هاري الآن أن يتولى بعض الارتباطات العامة الإضافية التي كان من الممكن أن يقوم بها الملك في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي سنراه بشكل أكبر في الفترة القادمة والذي قد يعطي لمحة لما سيأتي في المستقبل، فهذه هي الوظيفة التي سيتولاها في يوم من الأيام.



