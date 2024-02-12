رد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وحلفاء آخرون للولايات المتحدة على تعليق الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه سيسمح لروسيا أن "تفعل ما تريده بحق الجحيم" لأعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين لا يلتزمون بمحددات الإنفاق العسكري للتحالف.

وقال بوريل: "لا يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يكون تحالفًا عسكريًا انتقائيًا. ولا يمكن أن يكون تحالفًا عسكريًا يعتمد على روح الدعابة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة في تلك الأيام".

وتابع قائلًا: "دعونا نكون جادين. لا يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يكون تحالفًا انتقائيًا"، مضيفًا: "لن أقضي وقتي في التعليق على أي فكرة سخيفة تأتي خلال هذه الحملة الإقليمية في الولايات المتحدة".

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