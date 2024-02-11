"أي شخص قد يخلط بين الأسماء لكن 7 مرات كثير!".. بيلوسي تعلق على زلّات لسان ترامب

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، إنه سيشجع روسيا على أن تفعل "ما تريده بحق الجحيم" لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا تدفع ما يكفي.

وقال ترامب: "لقد فعلت الشيء نفسه مع حلف شمال الأطلسي، وجعلتهم يدفعون. الناتو أصيب بالإفلاس حتى جئت. لقد قلت أن الجميع سيدفعون. قالوا: "حسنًا، إذا لم ندفع، فهل ستستمرون في حمايتنا؟" قلت لا على الإطلاق. لم يصدقوا الرد".

وقال ترامب: "وقف أحد رؤساء دولة كبيرة، وقال: حسنًا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، فهل ستحمينا؟ قلت: أنت لم تدفع، أنت متأخر عن السداد. قال: "نعم، لنفترض أن ذلك حدث". (فقال ترامب) لا، لن أحميك. في الواقع، أود أن أشجعهم على فعل ما يريدون بحق الجحيم. عليك أن تدفع... (ثم) تدفقت الأموال".

والناتو هو تحالف دفاعي أوروبي وأمريكي شمالي تم إنشاؤه لتعزيز السلام والاستقرار وحماية أمن أعضائه، والمادة 5 هي المبدأ الذي ينص على أن الهجوم على أحد أعضاء الناتو يعد هجومًا على جميع الدول الأعضاء في الحلف.

وسبق لشبكة CNN التحقق من صحة الادعاء بأن ترامب جعل دول الناتو تدفع المزيد.

ليس صحيحًا أن دول الناتو لم تكن تدفع "فواتيرها" حتى جاء ترامب أو أنها كانت "متأخرة" بمعنى التخلف عن دفع الفواتير - كما أشار العديد من مدققي الحقائق عندما استخدم ترامب هذه اللغة مرارًا وتكرارًا خلال فترة رئاسته.

لم يتخلف أعضاء الناتو عن دفع حصتهم من الميزانية المشتركة لإدارة الحلف. وفي حين أنه من الصحيح أن معظم دول الناتو لم تحقق هدف الناتو المتمثل في إنفاق كل دولة ما لا يقل عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الشؤون الدفاعية، فإن نسبة 2٪ هو ما يسميه الناتو "المبدأ التوجيهي"؛ فهو ليس عقدًا ملزمًا، ولا يقيم التزامات.

ويشار إلى أن إعادة الالتزام الرسمي لحلف شمال الأطلسي بمبدأ الـ 2% في عام 2014، ذكرت فقط أن الأعضاء الذين ليسوا عند هذا المستوى حاليًا "سيهدفون إلى التحرك نحو المبدأ التوجيهي بنسبة 2% في غضون عقد من الزمن".

نسب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الفضل إلى ترامب في تأمين زيادة الإنفاق العسكري لأعضاء الناتو الأوروبيين، لكن تجدر الإشارة إلى أن إنفاق تلك الدول زاد أيضًا في العامين الأخيرين من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014.

ويقول الناتو على موقعه على الإنترنت إلى أن عام 2022 كان "العام الثامن على التوالي الذي يشهد ارتفاع الإنفاق الدفاعي عبر الحلفاء الأوروبيين وكندا".